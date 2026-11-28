Balıkesir'de 14. yüzyıl mirası yeniden hayat buldu: Oğul Paşa Türbesi açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan 14. yüzyıl mirası Oğul Paşa Türbesi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Bigadiç'te açıldı. Törene; Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, siyasi parti temsilcileri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Tarihi ve mimari değer:

Bigadiç ilçesi İskele Mahallesi'ndeki merkez mezarlığı içinde yer alan Oğul Paşa Türbesi, Karesi Beyliği dönemine tarihlenen ve Selçuklu geleneğinden Osmanlı türbe mimarisine uzanan izler taşıyan bir yapı olarak tanımlanıyor. Mevcut verilere göre yapının 14. yüzyıl sonlarına ait olduğu düşünülüyor. Türbede içinde ikisi çocuk olmak üzere yedi mezarın bulunduğu belirtiliyor; belediye, yapının tarihi kimliğini ve mimari karakterini koruyarak restorasyonunu gerçekleştirdi ve çevre düzenlemesini tamamladı.

Belediyenin miras yaklaşımı ve tören konuşması:

Başkan Ahmet Akın açılış töreninde konuşarak, Bigadiç'in topraklarının hafızasını taşıyan bu eseri yeniden geleceğe emanet etmekten duyduğu memnuniyeti vurguladı. Akın, bir şehrin suyuna ve toprağına sahip çıkmanın yanı sıra tarihine, kültürüne ve manevi mirasına da sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Konuşmasında, medeniyetimizin izlerinin camiler, türbeler, hanlar, köprüler ve çarşılarda yaşandığını belirterek Balıkesir'in Karesi Beyliği'nden Cumhuriyet'e uzanan köklü geçmişine değindi.

Akın, restorasyon çalışmalarının bir restarasyondan öte bir sorumluluk olduğunu söyleyerek; geçmişten aldıkları emaneti geleceğe ulaştırma yükünü benimsediklerini ifade etti. Sözlerine "Gönülde millet, gönülden hizmet" ifadesini de ekleyen Akın, bu anlayışla Balıkesir'in 20 ilçesinde kültürel mirasa sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Törente Başkan Akın, Oğul Paşa Türbesi'nin restorasyonunda emeği geçen çalışma arkadaşlarına, uzmanlara ve katkı sunan herkese teşekkür ederek eserin Bigadiç ve Balıkesir için hayırlı olmasını diledi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN, RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN OĞUL PAŞA TÜRBESİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI. TÖRENE AKIN'IN YANI SIRA BİGADİÇ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GÖKSEL, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, GENEL SEKRETER YARDIMCILARI, DAİRE BAŞKANLARI, MUHTARLAR, BASIN MENSUPLARI VE VATANDAŞLAR KATILDI.