Balıkesir'de sağanak yaşamı aksattı:

Balıkesir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sonucunda bir alışveriş merkezinin otoparkı suyla dolarken, bir özel hastanenin acil servis girişi de su baskınına uğradı. Kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım zorlaştı ve trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Sürücüler özellikle ilerlemekte güçlük çekti; bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı. Esnaf ise dükkanlarına su girmesini önlemek için çevresel önlemler aldı ve iş yerlerindeki zararları sınırlamaya çalıştı.

Müdahale ekiplerinin çalışmaları:

Olayın ardından Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışma başlattı. Ekipler su tahliyesi, tıkanan menfezlerin açılması ve ulaşımda aksayan noktaların güvenli hâle getirilmesi için koordineli müdahalede bulunuyor.

Yetkililer, vatandaşların gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları, su birikintilerinin bulunduğu noktalardan uzak durmaları ve oluşabilecek acil durumlarda ilgili kurumlara haber vermeleri uyarısında bulundu.

BALIKESİR'DE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ. BİR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN OTOPARKI İLE ÖZEL BİR HASTANENİN ACİL SERVİS GİRİŞİNİ SU BASTI. TRAFİK DURMA NOKTASINA GELİRKEN AFAD VE BASKİ EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ.