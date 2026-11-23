Balıkesir'te ani sağanak ve belediye müdahalesi

Balıkesir'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, birçok ilçede su baskınlarına yol açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, metrekare başına yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğünü belirterek, çalışmaların Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden yönetildiğini açıkladı.

müdahalede rakamlar ve organizasyon:

Başkan Akın'ın verdiği bilgiye göre sahada 475 personel ve 157 araç ile görev yapılıyor. Ekipler, yeni alınan araçların etkinliğini görürken toplamda yaklaşık 560 ihbar alındı ve hepsine ulaşıldı. Akın, "Bizde sahadaydık, burada toplantı yaptık. 100 kilogramı bulan ani yağışlar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

hasar, kurtarma ve ilçe raporu:

Yağış nedeniyle Havran ilçesinde bir minibüste mahsur kalan 15 kişi ekiplerce kurtarıldı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Aynı ilçede bir istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç duvarın içine düştü. Körfez ve sahil bandındaki dükkânların bulunduğu bölgelerde de yağmurun etkisi hissedildi ancak belediye ekiplerinin müdahalesiyle olumsuz durumların büyük ölçüde önlendiği bildirildi.

Genel değerlendirmede Akın, şu ana kadar büyük bir sıkıntı ile karşılaşılmadığını; çalışmaların devam ettiğini ve durumun "atlattık gibi" göründüğünü kaydetti. Afet koordinasyonu ve saha ekiplerinin yoğun çalışmasıyla ilçelerdeki ihbarların hızlıca değerlendirilmesi hedefleniyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN