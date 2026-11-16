Balıkesir'de kapalı alan korkusu için anestezi eşliğinde mr imkanı

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nden yeni uygulama

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, kapalı alan korkusu yaşayan yetişkinler ile MR sırasında uzun süre hareketsiz kalmakta zorlanan çocuklar için anestezi eşliğinde MR uygulamasını başlattı. Yeni hizmet, bu hasta gruplarının artık şehir dışına gitmek zorunda kalmadan tanı sürecine erişmesini amaçlıyor.

hizmetin kapsamı ve hedefleri:

Uygulama öncelikli olarak klostrofobi şikâyeti olan yetişkinler ve görüntüleme sırasında sabit kalamayan çocuk hastalara yönelik. Hizmetin hayata geçirilmesiyle birlikte bölge halkının tanı ve tedavi süreçlerindeki erişim engellerinin azaltılması ve gereksiz zaman ve maliyet kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

uzmanlardan açıklama ve güvenlik:

BAÜN Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Atik, uygulamanın önemli bir kolaylık sağlayacağını vurguladı. Atik, bu sistemin Türkiye'de daha çok büyükşehirlerde belirli merkezlerde bulunduğunu, Balıkesir ve çevresinde ise yalnızca BAÜN Hastanesinde yer aldığını belirterek sahadaki bir eksikliğin giderildiğini ifade etti.

Atik, daha önce anestezi desteğiyle MR çektirmek isteyen hastaların şehir dışına gitmek zorunda kaldığını hatırlattı ve yeni uygulamayla birlikte hastaların artık Balıkesir'de aynı imkândan yararlanabileceğini söyledi. Uygulamanın hasta konforunu artırması ve tanı süreçlerini kolaylaştırması bekleniyor.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, SAĞLIK ALANINDAKİ TEKNOLOJİK VE TIBBİ HİZMETLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEREK BÖLGE HALKI İÇİN ÖNEMLİ BİR UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRDİ. KAPALI ALAN KORKUSU NEDENİYLE MR ÇEKTİRMEKTE GÜÇLÜK YAŞAYAN HASTALAR İLE ÖZELLİKLE GÖRÜNTÜLEME SIRASINDA HAREKETSİZ KALMAKTA ZORLANAN ÇOCUK HASTALAR İÇİN ANESTEZİ EŞLİĞİNDE MR UYGULAMASI BAŞLATILDI.