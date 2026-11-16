Dolar 50,3891 +0,09%
Euro 55,5134 +0,03%
Bist 11.842,61 0,00%
Altın Gram 6.289,50 -0,10%
EUR/USD 1,1012 -0,14%
Brent Petrol 93,68 -2,25%
--°

Balıkesir'de kapalı alan korkusu için anestezi eşliğinde mr imkanı

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, kapalı alan korkusu veya hareket zorluğu yaşayan hastalar için anestezi eşliğinde MR hizmeti sunmaya başladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Balıkesir'de kapalı alan korkusu için anestezi eşliğinde mr imkanı

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nden yeni uygulama

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, kapalı alan korkusu yaşayan yetişkinler ile MR sırasında uzun süre hareketsiz kalmakta zorlanan çocuklar için anestezi eşliğinde MR uygulamasını başlattı. Yeni hizmet, bu hasta gruplarının artık şehir dışına gitmek zorunda kalmadan tanı sürecine erişmesini amaçlıyor.

hizmetin kapsamı ve hedefleri:

Uygulama öncelikli olarak klostrofobi şikâyeti olan yetişkinler ve görüntüleme sırasında sabit kalamayan çocuk hastalara yönelik. Hizmetin hayata geçirilmesiyle birlikte bölge halkının tanı ve tedavi süreçlerindeki erişim engellerinin azaltılması ve gereksiz zaman ve maliyet kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

uzmanlardan açıklama ve güvenlik:

BAÜN Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Atik, uygulamanın önemli bir kolaylık sağlayacağını vurguladı. Atik, bu sistemin Türkiye'de daha çok büyükşehirlerde belirli merkezlerde bulunduğunu, Balıkesir ve çevresinde ise yalnızca BAÜN Hastanesinde yer aldığını belirterek sahadaki bir eksikliğin giderildiğini ifade etti.

Atik, daha önce anestezi desteğiyle MR çektirmek isteyen hastaların şehir dışına gitmek zorunda kaldığını hatırlattı ve yeni uygulamayla birlikte hastaların artık Balıkesir'de aynı imkândan yararlanabileceğini söyledi. Uygulamanın hasta konforunu artırması ve tanı süreçlerini kolaylaştırması bekleniyor.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, SAĞLIK ALANINDAKİ TEKNOLOJİK VE TIBBİ HİZMETLERİNE BİR YENİSİNİ...

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, SAĞLIK ALANINDAKİ TEKNOLOJİK VE TIBBİ HİZMETLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEREK BÖLGE HALKI İÇİN ÖNEMLİ BİR UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRDİ. KAPALI ALAN KORKUSU NEDENİYLE MR ÇEKTİRMEKTE GÜÇLÜK YAŞAYAN HASTALAR İLE ÖZELLİKLE GÖRÜNTÜLEME SIRASINDA HAREKETSİZ KALMAKTA ZORLANAN ÇOCUK HASTALAR İÇİN ANESTEZİ EŞLİĞİNDE MR UYGULAMASI BAŞLATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aliağa'dan yaşlı ve engellilere çok yönlü sosyal destek seferberliği
images

Bursa'da sanayiyle birlikte yürütülecek dönüşümün hedefleri netleşiyor
images

Kayseri devlet hastanesinde diyabet farkındalık etkinliği
images

Elektrifikasyonun omurgası: dağıtımda verimlilik ve dijital dönüşüm

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zonguldak'ta kırmızı ışık iddiası: hafriyat kamyonu ile ticari araç çarpıştı

Şehit ve gazi çocukları samsunsporlu futbolcularla antrenmanda buluştu

Engelli Muhammed'in askerlik hayali jandarmayla bir günde gerçek oldu

Beyoğlu'nda hizmet kaygısıyla istifa: Sefer Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı