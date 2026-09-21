Balkan mirasını Şehzadelerpark'ta yaşadılar

Aşağıçobanisa Balkan Göçmenleri Derneği tarafından organize edilen kahvaltı programında Manisa ve İzmir'deki göçmen derneklerinin üyeleri bir araya geldi. Etkinlik, Şehzadelerpark'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve katılımcılar Balkan geleneğiyle harmanlanmış bir gün geçirdi.

etkinliğin katılımcıları ve akışı:

Organizasyonu yürüten Aşağıçobanisa Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Mehmet Çalışkan ile yönetimi, Manisa ve İzmir'deki dernek temsilcilerini ağırladı. Programa Makedonya Göçmenleri Derneği Genel Başkanı Kadri Altınkalp, İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Özkardeşler ve Turgutlu Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Gökhan Özduman ile dernek yönetimleri ve üyeleri katıldı. Yaklaşık 200 kişinin bulunduğu buluşmada kahvaltının ardından sohbetler, anılar ve tanışma fırsatları ön plandaydı.

şehzadelerpark turu ve kültürel ilgi:

Kahvaltının ardından katılımcılar park içindeki eserleri ve sosyal alanları gezdi. Konukların özellikle ilgi gösterdiği nokta Dioramik Mesir Müzesi oldu; dernek üyeleri müzeyi ve parkın düzenlenmesini yakından inceleyerek beğenilerini paylaştı. Misafirler, parkın sunduğu tarihi ve kültürel dokuyu keşfetmenin yanı sıra birbirleriyle kültürel miras üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Dernek başkanları ve üyeleri, Şehzadelerpark'ın düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'e teşekkür etti. Etkinlik boyunca çalınan Balkan müzikleri ve samimi atmosfer, katılımcıların gün boyu keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Toplantı, göçmen dernekleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi ve yerel kültürel alanların tanıtımına katkı sağlamayı amaçlayan bir buluşma olarak kayda geçti.

AŞAĞIÇOBANİSA BALKAN GÖÇMENLERİ DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA MANİSA VE İZMİR’DE FAALİYET GÖSTEREN GÖÇMEN DERNEKLERİNİN ÜYELERİ BİR ARAYA GELDİ. YAKLAŞIK 200 KİŞİNİN KATILDIĞI BULUŞMADA BALKAN MÜZİKLERİ EŞLİĞİNDE EĞLENCELİ ANLAR YAŞANIRKEN, KONUKLAR ŞEHZADELERPARK’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL ALANLARINI DA GEZDİ.