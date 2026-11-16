Balkanlar'da meclis töreninde sessizlik tartışması: marş çalarken iki lider oturdu

meclis oturumunda marş sırasında yaşanan tartışma

Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi'nin yeni dönem açılış oturumunda, devlet marşı çalındığı sırada Milorad Dodik ve Sinisa Karan oturmaya devam etti. Meclisteki diğer üyelerin tamamı ayağa kalkarken, iki politikacının bu tavrı sosyal ve siyasi çevrelerde tepki topladı.

Oturum sırasında Bosna Hersek milli marşının ardından Sırp Cumhuriyeti entitesinin marşı çalınınca Dodik ve Karan ayağa kalktı. Olay, ulusal sembollere ilişkin hassasiyetler ve siyasi ayrışmanın simgesel boyutunu yeniden gündeme taşıdı.

oturum ve katılımcılar:

Toplantıda, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile görevi Karan'dan devralması beklenen seçilmiş başkan Savo Minic de yer aldı. Meclis üyelerinin yemin töreninin gerçekleştirildiği oturumda, marş anı törenin sembolik anlarından biri oldu ve yaşanan davranış farklı görüşlerin görünür bir göstergesi olarak değerlendirildi.

koalisyon anlaşması ve siyasi denge:

Oturum öncesinde entitedeki iktidar ortakları, meclis binasında yeni bir koalisyon anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) liderliğindeki koalisyon iktidarını korudu. İktidar blokunun iki muhalefet milletvekilini kendi saflarına kattığı belirtiliyor; bu değişiklikle mecliste kritik üçte ikilik çoğunluk sağlandı.

Bu yeni denge, yasama süreçlerinde ve entitenin karar alma mekanizmalarında iktidar cephesine önemli bir avantaj sunuyor. Koalisyonun güçlenmesi, ilerleyen dönemde atılacak siyasi ve yönetsel adımları da doğrudan etkileyecek nitelikte.

dodik'in konumu ve seçim verileri:

Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi'nin yeni üyeleri, 4 Ekim'de yapılan genel seçimlerle belirlenmişti. SNSD, entite meclisindeki 83 sandalyeden 34'ünü kazanmıştı. Dodik, entitenin daha fazla otonomi kazanması ve Bosna Hersek'ten ayrılması yönündeki adımlarıyla biliniyor.

Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi kararlarını uygulamaması nedeniyle verilen mahkumiyet kararının ardından 2025'te entite başkanlığı görevini kaybetmişti. Resmi olarak görevden ayrılmasına rağmen, entitenin en yüksek nüfuzlu politikacılarından biri olarak siyasi etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Mecliste marş anında yaşanan duruş ve koalisyonun güçlenmesi, Bosna Hersek siyasetinde önümüzdeki dönemde sembolik ve somut gerilim alanlarının canlı kalacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

Bosna Hersek'te ayrılıkçı Sırp lider Milorad Dodik ve Sırp Cumhuriyeti Başkanı Sinisa Karan'ın Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi'nin açılış oturumunda Bosna Hersek Milli Marşı çalınırken ayağa kalkmaması tepki çekti.