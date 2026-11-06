Balonlu temizlik aracı minik Eylül'ü sevindirdi

Balonlu ziyaretle mahallede sevinç dalgası

Osmaniye'de her gün mahalleden geçen temizlik personeline el sallayan 2 yaşındaki Eylül, bir gün karşılık alamayınca üzülünce babası anları cep telefonuyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Paylaşım kısa sürede yetkililerin dikkatini çekti ve belediye ekipleri küçük kıza renkli bir sürpriz hazırladı.

Günlük ritüel ve sosyal medyaya yansıyan anlar:

Mahallede yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Uzuntaş'ın kızı Eylül, babasının iş yerinin önüne her gün aynı saatte çıkarak temizlik ekiplerine el sallıyordu. Bir gün temizlik personelinden cevap alamayan küçük kızın üzgün hali babası tarafından kaydedildi. Uzuntaş paylaşımında, temizlik personelinden kızına el sallamalarını istedi; görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede belediyeye ulaştı.

Belediyenin sürprizi ve dağıtılan hediyeler:

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in talimatıyla, Temizlik İşleri Müdürü Okan Gelici ve beraberindeki ekipler temizlik aracını rengârenk balonlarla süsleyerek mahalleye geldi. Ekipler yalnızca Eylül'ü değil, sokaktaki diğer çocukları da unutmayarak onlara oyuncak ve çeşitli ikramlar dağıttı. Balonlarla süslenmiş araç ve dağıtılan hediyeler, mahallede renkli ve sıcak anların yaşanmasını sağladı.

O anlar hem Eylül hem de çevredeki çocuklar için neşe kaynağı oldu; mahalle sakinleri ve aileler ekiplerin bu duyarlı davranışını memnuniyetle karşıladı. Sürpriz, belediye personelinin mahallesiyle kurduğu ilişkilerin küçük ama etkili bir örneği olarak kayda geçti.

Kızının yaşadığı mutluluğu anlatan baba İbrahim Uzuntaş, şunları söyledi: "İçeride çalışıyordum, dışarıdan kızımın ağlama sesini duydum. Çıkıp neden ağladığını sorduğumda çöpçülerin kendisine el sallamadığını söyledi. Ben de o anları kameraya çekerek paylaştım. Osmaniye Belediyesi bugün bize çok güzel bir sürpriz yaptı. Çöp arabasını balonlarla süslemişler. Kızımız çok mutlu oldu, sevindi. Bizim için de çok güzel bir gün oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz".

Belediye ekiplerinin bu tür küçük ama etkili jestleri, mahallelerdeki bağları güçlendirmeye ve çocukların günlük hayatlarında unutulmaz anlar yaratmaya devam ediyor.

OSMANİYE’DE HER GÜN TEMİZLİK PERSONELİNE EL SALLAYAN ANCAK BİR GÜN KARŞILIK ALAMAYINCA ÜZÜLEN 2 YAŞINDAKİ EYLÜL’E, BELEDİYE EKİPLERİ BALONLARLA SÜSLEDİKLERİ TEMİZLİK ARACIYLA SÜRPRİZ YAPTI. EKİPLER, MİNİK EYLÜL’ÜN YANI SIRA MAHALLEDEKİ DİĞER ÇOCUKLARA DA OYUNCAK VE ÇEŞİTLİ İKRAMLAR DAĞITTI.