Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,0920 -0,15%
Bist 11.325,44 -0,07%
Altın Gram 6.590,18 -0,64%
EUR/USD 1,1178 -0,36%
Brent Petrol 97,03 -1,28%
--°

Balonlu temizlik aracı minik Eylül'ü sevindirdi

Osmaniye'de her gün temizlik personeline el sallayan 2 yaşındaki Eylül, belediyenin balonlu temizlik aracı ve hediyelerle sürpriz yapmasıyla mutlu oldu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Balonlu temizlik aracı minik Eylül'ü sevindirdi

Balonlu ziyaretle mahallede sevinç dalgası

Osmaniye'de her gün mahalleden geçen temizlik personeline el sallayan 2 yaşındaki Eylül, bir gün karşılık alamayınca üzülünce babası anları cep telefonuyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Paylaşım kısa sürede yetkililerin dikkatini çekti ve belediye ekipleri küçük kıza renkli bir sürpriz hazırladı.

Günlük ritüel ve sosyal medyaya yansıyan anlar:

Mahallede yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Uzuntaş'ın kızı Eylül, babasının iş yerinin önüne her gün aynı saatte çıkarak temizlik ekiplerine el sallıyordu. Bir gün temizlik personelinden cevap alamayan küçük kızın üzgün hali babası tarafından kaydedildi. Uzuntaş paylaşımında, temizlik personelinden kızına el sallamalarını istedi; görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede belediyeye ulaştı.

Belediyenin sürprizi ve dağıtılan hediyeler:

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in talimatıyla, Temizlik İşleri Müdürü Okan Gelici ve beraberindeki ekipler temizlik aracını rengârenk balonlarla süsleyerek mahalleye geldi. Ekipler yalnızca Eylül'ü değil, sokaktaki diğer çocukları da unutmayarak onlara oyuncak ve çeşitli ikramlar dağıttı. Balonlarla süslenmiş araç ve dağıtılan hediyeler, mahallede renkli ve sıcak anların yaşanmasını sağladı.

O anlar hem Eylül hem de çevredeki çocuklar için neşe kaynağı oldu; mahalle sakinleri ve aileler ekiplerin bu duyarlı davranışını memnuniyetle karşıladı. Sürpriz, belediye personelinin mahallesiyle kurduğu ilişkilerin küçük ama etkili bir örneği olarak kayda geçti.

Kızının yaşadığı mutluluğu anlatan baba İbrahim Uzuntaş, şunları söyledi: "İçeride çalışıyordum, dışarıdan kızımın ağlama sesini duydum. Çıkıp neden ağladığını sorduğumda çöpçülerin kendisine el sallamadığını söyledi. Ben de o anları kameraya çekerek paylaştım. Osmaniye Belediyesi bugün bize çok güzel bir sürpriz yaptı. Çöp arabasını balonlarla süslemişler. Kızımız çok mutlu oldu, sevindi. Bizim için de çok güzel bir gün oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz".

Belediye ekiplerinin bu tür küçük ama etkili jestleri, mahallelerdeki bağları güçlendirmeye ve çocukların günlük hayatlarında unutulmaz anlar yaratmaya devam ediyor.

OSMANİYE’DE HER GÜN TEMİZLİK PERSONELİNE EL SALLAYAN ANCAK BİR GÜN KARŞILIK ALAMAYINCA ÜZÜLEN 2...

OSMANİYE’DE HER GÜN TEMİZLİK PERSONELİNE EL SALLAYAN ANCAK BİR GÜN KARŞILIK ALAMAYINCA ÜZÜLEN 2 YAŞINDAKİ EYLÜL’E, BELEDİYE EKİPLERİ BALONLARLA SÜSLEDİKLERİ TEMİZLİK ARACIYLA SÜRPRİZ YAPTI. EKİPLER, MİNİK EYLÜL’ÜN YANI SIRA MAHALLEDEKİ DİĞER ÇOCUKLARA DA OYUNCAK VE ÇEŞİTLİ İKRAMLAR DAĞITTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

ESOGÜ'de lösemili çocuklara umut ve neşe
images

Elma boğazına kaçtı; iş arkadaşlarının müdahalesi hayatını kurtardı
images

Aileyi ayakta tutan değerler: sevgi, sabır ve emek
images

Sevgi Eli kendi yuvasında: atıl nikah sarayından dayanışma merkezine

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı

Avcılar'da tartışma sokakta da şiddetlenince kadın ağır yaralandı

Cop31 Antalya'ya hazırlanırken: dev güvenlik düzeni ve ilk konuklar

ESOGÜ'de lösemili çocuklara umut ve neşe

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi