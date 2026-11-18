Saha incelemeleri ve tespitler:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balya Belediyesi ekipleri, Kocaçay Havzası’nda meydana gelen taşkının ardından derhal sahaya çıkarak hasar tespitlerine başladı. Farsak Mahallesi'nden başlanarak Çamucu, Çarmık, Çamavşar, Çiğdem, Habipler ve Bengiler mahallelerine kadar uzanan güzergâhta bağlantı yolları ve Kocaçay Deresi'ni kesen sanat yapıları yerinde incelendi. İncelemelerde özellikle yaklaşım tahkimatlarında, menfez ve bağlantı yollarında oluşan çökmeler öncelikli sorun olarak belirlendi.

Onarım öncelikleri ve uygulamalar:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın saha raporu doğrultusunda, sanat yapılarının yaklaşım kesimlerinde zarar gören tahkimatların arazi koşulları ve suyun akış karakteristikleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine karar verildi. Bu kapsamda gerekli koruyucu imalatlar yapılacak ve yaklaşım kesimleri stabilize edilerek benzer olaylara karşı dayanım artırılacak. Bağlantı yolunda meydana gelen çökmelerin giderilmesi için Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri dolgu, sıkıştırma ve platform düzenleme gibi saha müdahalelerine başladı.

Ulaşım güvenliği ve devam eden çalışmalar:

Bölgede vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler öncelikle Çarmık Köprüsü ve Çamavşar Mahallesi köprüsündeki onarım işlerini yürütürken, Bengiler ve Farsak yolunun bakım-onarımını da kesintisiz olarak sürdürüyor. Menfez ve köprü taşıyıcılarında acil müdahale ile geçici çözümler uygulanırken, kalıcı onarımlar için koruyucu imalatlar planlanıyor.

Yapılan çalışmalar, öncelikle kritik bağlantı noktalarının trafiğe açılmasını amaçlıyor; saha raporları doğrultusunda yapılan müdahalelerle hem mevcut zararların giderilmesi hem de gelecekte benzer olayların etkisinin azaltılması hedefleniyor. Çalışmalar ilgili daire başkanlıklarının koordinasyonunda aralıksız devam ediyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALYA’DAKİ TAŞKIN SONRASI YARALARI SARIYOR