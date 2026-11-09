Banaz'da kaza kurbanı yaşlı çift köylerinde uğurlandı

Banaz'da yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden Süruri Arslan (71) ve eşi Nazmiye Arslan (71), memleketleri Kızılcaören köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazanın yaşandığı nokta ve araç bilgileri:

Kaza, Uşak-Banaz kara yolunun Susuz köyü kavşağında meydana geldi. İddialara göre, 64 FC 536 plakalı otomobili kullanan Süruri Arslan ile otomobilde bulunan eşi Nazmiye Arslan, kavşakta 06 BEY 227 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çift olay yerinde hayatını kaybetti.

Morg, tören ve defin süreci:

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, öğle namazını müteakip Banaz ilçesindeki Dilek Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazı sonrası çift, Kızılcaören köyü mezarlığında dualar eşliğinde defnedildi.

Törene katılan yakınlar ve komşular, kaybın yarattığı üzüntüyü gözyaşlarıyla gösterdi. Yerel yetkililer ve güvenlik güçleri cenaze sırasında düzeni sağladı.

Adli süreç:

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Y.B. (61) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürücü Banaz Adliyesi'ne sevk edildi ve mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, kazanın oluş şekli ve sorumlulukla ilgili incelemeleri sürdürüyor.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YAŞLI ÇİFT, MEMLEKETLERİNDE GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI.