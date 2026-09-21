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Bandırma'da yurtlar yeni döneme hazır: 6 yurt ve 6 bin 392 yatak kapasitesiyle

Bandırma'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, öğrenciler ve velilere bilgi verip 3 kız, 3 erkek yurdun toplam 6.392 yatakla döneme hazır olduğunu duyurdu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bandırma'da yurtlar yeni döneme hazır: 6 yurt ve 6 bin 392 yatak kapasitesiyle

Bandırma'da yurt hazırlıkları tamamlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeni yükseköğrenim dönemi öncesi yurt hazırlıkları tamamlandı. Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantılarda hangi konular ele alındı:

Gerçekleştirilen buluşmalarda öğrencilerin yeni yaşam alanlarına uyum süreçleri, beklenti ve talepleri dinlendi. Toplantılarda yöneltilen sorular yanıtlanırken, kayıt ve yerleşimle ilgili bilgilendirme yapıldı. İlçe müdürlüğü personeli, ailelerin ve öğrencilerin endişelerini gidermeye yönelik açıklamalarda bulundu.

Yurt kapasitesi ve hazırlıkların niteliği:

Bandırma'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 3 kız ve 3 erkek olmak üzere toplam 6 yurt bulunduğu, yurtların 6 bin 392 yatak kapasitesiyle yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduğu bildirildi. Yetkililer, gençlerin güvenli, huzurlu ve konforlu bir eğitim hayatı geçirmeleri amacıyla hazırlıkların tamamlandığını ve öğrencilerin yeni döneme sorunsuz başlaması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

BANDIRMA’DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ YURT HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

BANDIRMA’DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ YURT HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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