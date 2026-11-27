Bandırma'nın 72 yıllık il özlemi yeniden Ankara gündeminde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 13 Haziran 2023 tarihli sözleri ve 2 Kasım 2026'da basına yaptığı açıklamada 19 ilçeyi kapsayan önerisi arasında Bandırma'nın adı anılınca, kentte uzun süredir ertelenen il olma talebi yeniden hareketlendi. Bu gelişme sonrası Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza öncülüğünde yerel aktörlerin katılımı ile somut adım ve yol haritası çalışması başlatıldı.

siyasi irade ve yerel hazırlıklar:

Bandırma Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda siyasi parti ilçe başkanları, temsilciler ve basın mensupları bir araya geldi. Toplantıda, il olma sürecinde izlenecek yöntemler, Ankara nezdinde yapılacak girişimler ve yasal zeminde atılacak adımlar ele alındı. Belediye Başkanı Mirza, geçmişte defalarca verilen il olma vaatlerinin tutulmaması nedeniyle yerel toplulukta bir miktar temkin olduğunu belirtti ve sürece sahip çıkılacağını söyledi.

Mirza, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak bir temsil heyeti oluşturulması, Ankara'da görüşmeler yapılması ve konunun TBMM'ye kanun teklifi olarak taşınmasının gerekliliğini vurguladı. MHP Bandırma İlçe Başkanı Harun Algül ise Ankara'da Genel Sekreter İsmet Büyükataman ve Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin sonuçlarını aktardı; Algül, Durmaz'ın 'Bandırma eğer il olacaksa ilk üçün içindedir' sözünü paylaştı.

bandırma'nın potansiyeli ve geçmiş vaadlerin izi:

Bandırma'nın il olma talebinin ardındaki ekonomik ve idari gerekçeler somut. İlçe; uluslararası ticaret limanı, organize sanayi bölgesi, bor işleme tesisleri, gübre fabrikaları, enerji santralleri, beyaz et ve yumurta üretimi, tarım, hayvancılık, gıda sanayisi, balıkçılık, ihracat ve lojistik sektörleriyle bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca İstanbul, Bursa, İzmir ve Çanakkale arasındaki stratejik konumu sayesinde kara, deniz ve demir yolu ulaşımına sahip bir merkez niteliği taşıyor.

Bandırma'da bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı, gümrük teşkilatı, ticaret odası ve ticaret borsası gibi kurumlar, ilçeyi bölgesel merkez yapma iddiasını güçlendiriyor. Tarih ve turizm açısından da Daskyleion ve Kyzikos antik kentleri, Kuşcenneti Milli Parkı, Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adaları gibi önemli değerler öne çıkıyor.

Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara Adası ile ekonomik ve sosyal bağları güçlü olan Bandırma, Güney Marmara'da bölgesel merkez olarak görülüyor; il statüsü kazanması durumunda kamu yatırımları, istihdam ve hizmet erişiminde yeni imkanlar ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

Bu talebin tarihçesi de uzun: TBMM kayıtlarına göre Bandırma'nın il olma mücadelesi 1954 yılına, Adnan Menderes dönemine kadar izlenebiliyor. 1991 ve 1993 yıllarında Süleyman Demirel ve Erdal İnönü'nün vaatleri, 1996'dan itibaren ise farklı dönemlerde TBMM'ye sunulan kanun teklifleri ile konu gündemde tutuldu. 1999'da 82 milletvekilinin, 2003'te ise 168 milletvekilinin imzasıyla sunulan girişimler sonuç vermedi.

Aynı şekilde, eski milletvekili açıklamalarında Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan gibi liderlerin de geçmişte Bandırma'ya il olma sözü verdiği aktarılmış; dönem dönem iktidar temsilcilerinin sözleri gündeme gelse de somut neticeye ulaşılamadı.

Yaklaşık 72 yıldır süren bu beklenti, 2023'te yeniden alevlendi ve 2026'da Bandırma'nın doğrudan zikredilmesiyle yerel yönetim ve siyaset sahasında yeni bir ivme kazandı. Şimdi gözler Ankara'ya çevrildi; yerel aktörler verilen sözlerin bu kez yasalaşacak somut adımlara dönüşmesini bekliyor.

Bandırma'da başlayan yeni organizasyon, güçlü yerel koordinasyon ve TBMM'ye taşınacak olası kanun teklifleriyle ilerleyecek. İl olmak için siyasi irade, hukuki hazırlık ve uzun yıllara dayanan taleplerin birleşmesi gerektiği vurgulanıyor; önümüzdeki süreçte bu birleşimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kentteki temel soru olarak kalmaya devam ediyor.

BANDIRMA’NIN YILLARDIR ERTELENEN İL OLMA BEKLENTİSİ YENİDEN GÜNDEMDE