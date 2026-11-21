Proje ilerleyişi ve teslim hedefi:

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Çalışkanlar Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı sürdürülen projede inşaat çalışmaları yaklaşık %70 seviyesine ulaştı. Proje toplam 24 blok halinde planlanırken, yerleşim alanında 462 konut, 20 dükkân ve 250 kişilik bir cami yer alıyor. Şantiyedeki son değerlendirmelere göre konutların iç tefrişatları büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldi ve binaların ısıtma sistemleri kuruldu.

Hava koşullarının elverişli gitmesi halinde çalışmaların hızla sürdürüleceği, böylece projenin sözleşmede belirtilen 11 Ağustos 2027 tarihinden yaklaşık üç ay önce tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. Kesin teslim takvimi, altyapı ve son denetim süreçlerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Konut tipi, büyüklük ve sosyal donatılar:

Projede yer alan 462 bağımsız konuttan 382'si 2+1, 80'i 3+1 olarak planlandı. Teknik dokümanlara göre 2+1 dairelerin brüt kullanım alanları yaklaşık 85-90 metrekare, net kullanım alanları ise 66,78 ile 68,91 metrekare arasında değişiyor. 3+1 dairelerde brüt kullanım alanı yaklaşık 105-110 metrekare, net kullanım alanı ise 84,46 metrekare olarak belirtildi.

Yerleşimde ayrıca açık otoparklar, yeşil alanlar, çocuk oyun grupları ve spor alanları planlanıyor. Toplam 251 açık otoparktan 12'si engelli vatandaşlar için ayrıldı ve ticari ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla 20 dükkân projeye dahil edildi.

İhale, takvim ve çevre düzenlemesi:

İhale, 22 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi ve işin ihale bedeli 1 milyar 33 milyon 300 bin lira olarak belirlendi. Yüklenici firma HBN Elit Enerji ve İnşaat Anonim Şirketi olurken, müşavirlik hizmetlerini UBM Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. yürütüyor. Projenin sözleşmesi 26 Mart 2026 tarihinde imzalanmış, yer teslimi ise 30 Mart 2026 tarihinde yapılmış; iş, yer tesliminden itibaren 500 takvim günü içerisinde tamamlanacak şekilde planlandı.

Projede çevre düzenlemesi kapsamında 1.001 ağacın dikilmesi ve 30 bin 11,17 metrekare yeşil alan oluşturulması öngörülüyor. Yüklenici firma yetkilisi Muhammed Kocabaş, yağmur suyu toplama sistemiyle biriktirilecek suların peyzaj çalışmalarında kullanılacağını ve altyapı bağlantılarının tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesinin hızlanacağını belirtti. Kocabaş, projedeki cami inşaatının da sürdüğünü ve altyapı bağlantılarının Ayyıldız Mahallesi'ne bağlanacağını ifade etti.

Çalışkanlar Mahallesi Muhtarı Osman Kuşçu ise projenin planlı şekilde ilerlediğini vurgulayarak, "Yaklaşık 7-8 aylık süreç içerisinde 462 konut, dükkânlar, cami ve otopark dâhil olmak üzere projenin yaklaşık yüzde 70'i tamamlanmış durumda" dedi ve projenin Bandırma'nın konut arzına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Çalışmalar tamamlandığında Çalışkanlar Mahallesi'nde yeni ve donatılı bir yerleşim alanı oluşması bekleniyor. Vatandaşlar, konutların hak sahiplerine ne zaman teslim edileceği ve çevre düzenlemesinin hangi tarihte tamamlanacağı konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

BANDIRMA’DA 462 KONUTLUK TOKİ PROJESİNDE YÜZDE 70 SEVİYESİNE ULAŞILDI