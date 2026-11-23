Baraj kıyısında temizlik sırasında çöpler arasında bulunan cesedin kayıp genç olduğu tespit edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Boğazköy Barajı'na akan dere kenarında yapılan temizlik çalışması sırasında çöplerin arasında bir erkek cesedi bulundu. Olay, kırsal Hamzabey Mahallesi tarafındaki dere kenarında saat 11.30 sıralarında gerçekleşti.

keşif ve ilk müdahale:

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dere yatağında biriken atıkları iş makinesiyle temizlerken çuvala benzer bir cisim fark etti. Yakından incelendikten sonra cismin yarı çıplak halde bir erkek cesedi olduğu görüldü. Ekiplerin büyük şok yaşadığı olayda derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alındı; Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Durmuş ve Emniyet Müdürü Okan Şen de incelemelerde bulundu.

kimlik tespiti ve adli süreç:

Yapılan ilk incelemelerde cesedin, 25 Ekim Pazar gününden bu yana kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Emrah Gedik'e ait olduğu tespit edildi. Yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan Gedik'in cansız bedeninin bulunması, yakınlarını yasa boğdu; ablası Medine Gedik cenazeyi görünce gözyaşı döktü ve sinir krizi geçirdi.

Gedik'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli incelemelerin yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor ve yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPAN BELEDİYE EKİPLERİ, ÇÖPLERİN ARASINDA ERKEK CESEDİ BULDU.