Bartın ormanlarında adım adım yaban hayatı envanteri

Bartın ormanlarında yaban hayatı envanteri sürüyor

Bartın'da yüzölçümünün yarıdan fazlasını kaplayan ormanlık alanlarda, yaban hayvanı türleri ve popülasyonlarının tespitine yönelik envanter çalışmaları yoğun biçimde devam ediyor. Çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Çalışma kapsamı ve yöntemler:

Envanter çalışmalarını Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Rabia Kalmaz Kaptan önderliğinde yaklaşık 30 kişilik bir ekip gerçekleştiriyor. Ekip, dron ve fotokapan kameraları başta olmak üzere çeşitli gözlem ekipmanları kullanarak tür ve saha bazında tespitler yapıyor. Saha çalışmaları, türlerin varlığı ve popülasyon büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla yaklaşık 11 aydır sürdürülüyor.

Tespit edilen türler ve bulgular:

Yürütülen kayıt ve görüntüleme çalışmaları sonucunda Bartın ormanlarında en sık rastlanan türlerin arasında ayı, kurt, karaca ve domuz yer aldığı belirlendi. Buna karşılık en az tespit edilen türler arasında başak ve ceylan bulunuyor. Görüntüler ve kamera kayıtları, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor.

Paylaşılan videoda orman içinde dron ile kaydedilen bir kurt görüntüsü ile başka bir alanda fotokapan kamerasına yansıyan sekerek koşan bir karaca görüntüsü dikkat çekti. Müdürlük, çalışmaları duyururken "Doğanın İzini Sürüyoruz. Yaban hayatı envanter çalışmalarımızla doğal alanlarımızdaki türleri gözlemliyor, biyolojik çeşitliliğimizin korunmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR (DKMP) İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, BARTIN GENELİNDEKİ DOĞAL YAŞAMI KORUMAK VE ZENGİNLEŞTİRMEK AMACIYLA SAHA ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.