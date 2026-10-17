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Baruthane Deresi'nin kokusu mahalle yaşamını zedeliyor

Samsun İlkadım'da Baruthane Deresi'ne kanalizasyon karıştığını iddia eden sakinler, yayılan kötü koku nedeniyle günlük yaşam ve yaşam kalitelerinin etkilendiğini bildiriyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:05

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Baruthane Deresi'nin kokusu mahalle yaşamını zedeliyor

sorunun kapsamı:

Baruthane Deresi, Baruthane ve Cedit mahallelerini ayıran koridor boyunca yayılan kötü koku nedeniyle çevrede yaşayanları olumsuz etkiliyor. Mahalle sakinleri dereden kanalizasyon karıştığını iddia ederek, kokunun günlük yaşamı zorlaştırdığını, pencere açamadıklarını ve dışarıda zaman geçirmekten kaçındıklarını belirtiyor.

Sakinler, sorunun giderilmesi için ilgili kurumlara birçok kez başvuruda bulunduklarını ancak bugüne kadar tatmin edici bir sonuç alamadıklarını söylüyor. Dereye kanalizasyonun nereden karıştığının bilinmemesi, mahalledeki endişeyi artırıyor.

vatandaşların talepleri:

Mahalle halkı, yetkililerden kirliliğin kaynağının tespit edilmesini ve hızlı müdahale yapılmasını istiyor. Vatandaşlar, sorunun hem çevre hem de yaşam kalitesi üzerinde etkisi olduğunu vurgulayarak kalıcı çözümler talep ediyor.

çözüm önerileri ve etkiler:

Uzun süreli organik atık ve kanalizasyon kaynaklı kirlilik, hem kötü kokuya hem de sağlık ve çevre risklerine yol açabilir. Bu nedenle kısa vadede kaynak tespiti, saha incelemesi ve gerektiğinde temizleme çalışmaları; orta vadede ise düzenli denetim ve altyapı kontrolleri önem taşıyor. Mahalle sakinleri, sorunun giderilmesiyle yaşam kalitesinin yeniden sağlanmasını bekliyor.

BARUTHANE VE CEDİT MAHALLELERİNİ BİRBİRİNDEN AYIRAN BARUTHANE DERESİ, YAYDIĞI KÖTÜ KOKU NEDENİYLE...

BARUTHANE VE CEDİT MAHALLELERİNİ BİRBİRİNDEN AYIRAN BARUTHANE DERESİ, YAYDIĞI KÖTÜ KOKU NEDENİYLE ÇEVRE SAKİNLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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