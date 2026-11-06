Başakşehir'de direksiyon hakimiyeti kaybolan tır yola devrildi, ulaşım aksıyor

kaza yerinde ilk bilgiler:
Başakşehir'de meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yola devrildi. Olayda tırın yol üzerinde devrildiği belirlenirken, çevredeki yolda ulaşımın olumsuz etkilendiği bildirildi.
bölgede trafik durumu:
Kaza nedeniyle bölgedeki araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Yetkililer ve olay yerine yönlendirilen ekipler çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin bölgeden geçişlerde dikkatli olmaları önem taşıyor.
Olay yerine ekipler sevk edilirken, müdahale ve yol temizleme çalışmalarının ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.
Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yola devrildi
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