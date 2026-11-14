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Başiskele'de yenilenen tesislerle kış spor okulları binlerce genci buluşturuyor

Başiskele Belediyesi'nin 11. dönem kış spor okullarına 2026 kış dönemi için 2 bin 392 başvuru yapıldı; yenilenen Yeniköy yüzme havuzu ile haftalık katılımcı sayısı yaklaşık 2 bin 300'e ulaştı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Başiskele'de yenilenen tesislerle kış spor okulları binlerce genci buluşturuyor

Başiskele'de yenilenen tesislerle kış spor okulları binlerce genci buluşturuyor

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen 11. dönem Kış Spor Okulları bu yıl da yoğun ilgi gördü. 2026 kış dönemi için toplam 2 bin 392 başvuru alınırken, belediye davetleri sonucunda 2 bin 80 kişi eğitimlere katılmaya hak kazandı; kontenjan dışında kalan 312 kişi ise yedek listede yer aldı. Yenilenen tesislerin hizmete girmesiyle haftalık katılımcı sayısı yaklaşık 2 bin 300 seviyesine çıktı.

başvuruların dağılımı ve öne çıkan branşlar:

Kış spor okullarına en fazla başvuru yüzme branşına oldu; yüzme için 659 kişi kayıt talebinde bulundu. Diğer branşlardaki başvuru sayıları şöyle: jimnastik 433, satranç 348, basketbol 266, voleybol 230, karate 208, tenis 108, masa tenisi 71 ve judo 69. Güreş branşında ise yeni dönem için kayıt alınmadı, önceki dönemlerden devam eden öğrencilerin çalışmaları sürüyor.

yenilenen yüzme havuzu ve eğitimlerin başlaması:

Kış spor okulları öncesinde Yeniköy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda kapsamlı bir yenileme çalışması yapıldı. Bu çalışmalarda havuzun iç cephe boyaları yenilendi ve grafiti tasarımları uygulandı; ayrıca atlama platformları, havuz separatörleri, duş setleri ve soyunma odalarındaki kabinler değiştirildi. Aydınlatma ve filtrasyon sistemleri yenilenirken, çatıda da tadilat gerçekleştirildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra tesiste yüzme eğitimleri yeniden başladı.

Kış spor okulları kapsamında yüzme dışındaki branşlarda bu hafta 2 bin 9 kişi eğitimlerden yararlandı. Yüzme eğitimlerinin başlamasıyla birlikte toplam haftalık katılımcı sayısı yaklaşık 2 bin 300 düzeyine yükseldi. 2021'de başlatılan program, çocukların ve gençlerin sportif gelişimini desteklemeye devam ediyor.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 11. DÖNEM KIŞ SPOR OKULLARI&#039;NA 2 BİN 392 KİŞİ BAŞVURDU....

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 11. DÖNEM KIŞ SPOR OKULLARI'NA 2 BİN 392 KİŞİ BAŞVURDU. YENİLENEN YENİKÖY YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU'NDA EĞİTİMLERİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE HAFTALIK KATILIMCI SAYISI YAKLAŞIK 2 BİN 300'E ULAŞTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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