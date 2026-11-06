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Başiskele'nin eğitimine yeni soluk: Güzel İşler İlkokulu'nun temeli atılıyor

Başiskele'ye yapılacak 24 sınıflı Güzel İşler İlkokulu'nun temeli 9 Kasım Pazartesi 10.00'da Barbaros Mahallesi Köşem Sokak'ta atılacak.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Başiskele'nin eğitimine yeni soluk: Güzel İşler İlkokulu'nun temeli atılıyor

Başiskele'nin eğitimine yeni soluk: Güzel İşler İlkokulu'nun temeli atılıyor

Başiskele ilçesinde eğitim altyapısını güçlendirecek yeni bir yatırım için geri sayım başladı. Güzel İşler İlkokulunun temel atma töreni, ilçe belediyesi ile valilik ve milli eğitim müdürlüğü arasındaki protokolün ardından pazartesi günü gerçekleştirilecek.

protokol ve tören detayları:

Tören, 9 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da, Barbaros Mahallesi Köşem Sokak'ta düzenlenecek. Etkinlikte Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ev sahibi olarak yer alacak; proje, Kocaeli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında hayata geçiriliyor.

okulun fiziksel özellikleri ve eğitim alanları:

Güzel İşler İlkokulu, 2 bin 550 metrekarelik parsel üzerinde ve toplam 6 bin 934 metrekarelik yerleşke alanı içinde inşa edilecek. Binanın toplam 3 bin 313,80 metrekare inşaat alanı bulunacak ve yapı bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluşan toplam 5 kattan meydana gelecek.

Okulun eğitim kapasitesi 24 sınıf düzeyinde planlandı. Bu sınıfların içinde 20 genel eğitim sınıfının yanı sıra, görsel sanatlar, müzik, fen ve bilgisayar eğitimine ayrılmış branş sınıfları da yer alacak. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimini destekleyecek çok amaçlı açık spor sahaları ile kapsamlı bir yerleşke oluşturulması hedefleniyor.

Yerel yönetimin önceliği olan çocukların daha iyi eğitim ortamlarına kavuşması yönündeki bu yatırım, ilçenin eğitim altyapısına somut katkı sağlayacak ve çevresindeki eğitim imkanlarını güçlendirecek.

BAŞİSKELE’DE 24 SINIFLI GÜZEL İŞLER İLKOKULU’NUN TEMEL ATMA TÖRENİ, PAZARTESİ GÜNÜ...

BAŞİSKELE’DE 24 SINIFLI GÜZEL İŞLER İLKOKULU’NUN TEMEL ATMA TÖRENİ, PAZARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK. MODERN EĞİTİM DONATILARI VE SOSYAL ALANLARIYLA DİKKAT ÇEKEN OKUL, İLÇENİN EĞİTİM ALTYAPISINA KATKI SAĞLAYACAK.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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