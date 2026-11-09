Başiskele'ye eğitim kampüsü: 24 sınıflı Güzel İşler İlkokulu'nun temeli atıldı

Giriş:

Başiskele Belediyesi tarafından yaptırılacak 24 sınıflı Güzel İşler İlkokulu'nun temeli, Mehter Sokak'ta düzenlenen törenle atıldı. Yeni eğitim kampüsü, hem akademik hem de sosyal ve sportif imkânlar sunacak şekilde planlandı.

Temel atma töreni ve katılımcılar:

Törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan ile siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte temel atma butonuna basıldı.

Belediyenin hedefleri ve yetkililerin değerlendirmesi:

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, göreve başladığı ilk günden itibaren ilçeye en az bir okul kazandırmayı hedeflediğini belirterek belediyenin eğitim yatırımlarına 7 yılı aşkın