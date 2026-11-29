Başkan Adem Uzun'un Amsterdam ziyareti

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Hollanda'nın Amsterdam kentinde Avrupa'da yaşayan Sivaslılarla bir araya gelerek görüşlerini aktardı. Hollanda Nizam-ı Âlem Teşkilatı tarafından düzenlenen program kapsamında gün boyunca Sivaslı esnaf ve iş insanları ziyaret edildi, akşam ise farklı şehirlerden gelen hemşehrilerle buluşma gerçekleştirildi.

Yatırım çağrısı ve belediye desteği:

Uzun, Avrupa'daki Sivaslı iş insanlarına memleketlerine yatırım yapma çağrısında bulundu. Görüşmelerde Sivas'ta hayata geçirilebilecek yatırımlar, kentin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak projeler ve yatırımcılara sunulabilecek kolaylıklar ele alındı. Başkan Uzun, yatırım yapmak isteyenlere Sivas Belediyesi olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirtti ve hem maddi hem idari desteklerin sağlanması konusunda istekli olduklarını vurguladı.

Gurbetçilerle ilişkiler ve gençlere yönelik adımlar:

Toplantıda, Avrupa'da yetişen üçüncü ve dördüncü kuşak Sivaslı gençlerin kentle bağlarını güçlendirmenin önemi de gündeme geldi. Uzun, bu yıl ilk kez düzenlenen Gurbetçi Buluşmalarının geleneksel hale getirilmesinin planlandığını, etkinliğin her yıl ağustos ayının ilk haftası düzenlenmesinin hedeflendiğini söyledi. Ayrıca Kızılırmak ve Kale projeleri gibi çalışmalara atıfta bulunarak, gençlere yönelik yeni sosyal alanlar oluşturulacağını, festivaller, konserler ve farklı etkinliklerle gurbetçilerin yaz aylarında kentte daha çok vakit geçirmesinin amaçlandığını açıkladı.

Programda katılımcıların görüş ve önerileri dinlendi; ziyaretler sırasında esnafla yapılan görüşmelerde yerel ihtiyaçlar ve potansiyel işbirliği alanları konuşuldu. Başkan Uzun, hem yatırımcıların hem de memleket hasreti çeken hemşehrilerin önerilerini takip edeceklerini belirtti.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANI DR. ADEM UZUN, HOLLANDA’DA BİR ARAYA GELDİĞİ SİVASLI İŞ İNSANLARINI MEMLEKETLERİNE YATIRIM YAPMAYA DAVET EDEREK, BELEDİYE OLARAK YATIRIMCILARA DESTEK VERMEYE HAZIR OLDUKLARINI BELİRTTİ.