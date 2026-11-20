Başkanın ziyareti:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi (ÇEBİM)ni ziyaret ederek ara tatilde düzenlenen atölye programlarına katılan çocuklarla bir araya geldi. Ziyarette Akın, atölye masalarında çocukların geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları projeleri inceleyip miniklerle yakından ilgilendi.

Kasım ayı ara tatil atölye programı:

ÇEBİM tarafından düzenlenen Kasım Ayı Ara Tatil Atölye Programı, çocukları bilim, doğa, çevre ve geri dönüşüm farkındalığıyla buluşturdu. Beş gün boyunca süren programda 5-6, 7-8, 9-10 ve 11-12 yaş gruplarına yönelik farklı içerikte atölyeler gerçekleştirildi; etkinlikler uygulamalı olarak planlandı ve çocukların hayal gücünü tasarıma dönüştürmelerine olanak sağladı.

Çocuklara yönelik kazanımlar:

Farklı yaş gruplarına ve gelişim düzeylerine uygun hazırlanan uygulamalı etkinlikler sayesinde çocuklar gözlem yapma, araştırma, üretme, problem çözme ve tasarım becerilerini geliştirdi. Program, ara tatili verimli geçirmek isteyen aileler için de çeşitli seçenekler sundu.

Başkanın mesajı:

Açıklamasında çocukların etkinliklere katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akın, programların 20 ilçede yürütüldüğünü vurguladı ve şunları söyledi: "Gönülde Millet, Gönülden Hizmet anlayışımızla çocuklarımızın yüzü hep gülsün diye çalışıyoruz."

Akın ayrıca, "Ara tatilde 20 ilçemizde hazırladığımız farklı farklı etkinliklerle çocuklarımızın yanında olduk. Böyle çalışmaya devam edeceğiz. Evlatlarımız bizim emanetimizdir. Atatürk’ün izinde evlatlarımızla beraber yolumuza devam ediyoruz. Gönülde Millet, Gönülden Hizmet anlayışımızla çocuklarımızın yüzü hep gülsün diye gece gündüz çalışıyoruz. Onların bilime, doğaya ve sanata olan meraklarını desteklemek, geleceğe daha donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak hazırlanmalarını sağlamak en büyük önceliğimizdir. Evlatlarımızın gözlerindeki heyecanı görmek bize de büyük bir enerji ve umut veriyor. Tek isteğimiz onlara daha güzel yarınlar bırakmaktır" diye konuştu.

Ziyaret ve atölye çalışmaları, belediyenin çocukların gelişimine yönelik sürdürülebilir program anlayışının bir parçası olarak değerlendirildi ve benzer etkinliklerin 20 ilçede eş zamanlı olarak devam edeceği belirtildi.

BAŞKAN AHMET AKIN, ARA TATİLDE ÇOCUKLARLA BULUŞTU