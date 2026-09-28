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Başkan Arıkan Söke Belediyespor masa tenisçileriyle antrenmanda buluştu

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Belediyespor masa tenisçilerinin antrenmanına katıldı, raket oynadı ve sporculara başarı diledi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Başkan Arıkan Söke Belediyespor masa tenisçileriyle antrenmanda buluştu

Başkan antrenmanda:

Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Belediyespor Masa Tenisi Takımı’nın antrenmanına katılarak sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi. Söke Kapalı Spor Salonu’ndaki çalışmaları izleyen Arıkan, takım antrenörü Servet Aydın ile sohbet ederek yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları bir süre takip eden Arıkan, daha sonra raketi eline alarak antrenöre karşı kısa bir maç yaptı. Antrenmanda kullanılan robotla gerçekleştirilen atışlara da katılan Arıkan, sporcularla birlikte masa tenisindeki becerilerini sergiledi ve teknik çalışmalara destek verdi.

Kulüp desteği ve hedefler:

Kısa süre önce Söke Belediyespor Kulüp Başkanlığı görevini de üstlenen Arıkan, takımın çalışmalarını yakından takip ettiğini vurguladı. Sporculara yeni sezonda başarı dileyen başkan, kulübün farklı branşlardaki sporcularının gelişimine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Toplum ve yerel yönetim ilişkisi açısından bu tür ziyaretler, sporcuların moralini yükseltmenin yanı sıra altyapı çalışmalarına dikkat çekiyor. Arıkan’ın saha içi gözlemleri ve antrenörlerle yürüttüğü görüşmeler, sezon planlamasına yönelik doğrudan geri bildirim sağlayacak nitelikte bulundu.

Başkanın antrenmana aktif katılımı, kulüp yönetimi ile sporcu arasındaki iletişimi güçlendirirken, ilçede amatör ve profesyonel spora verilen önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Söke Belediyespor’un ilerleyen dönemde de sporcularının yanında olacağı vurgulandı.

SÖKE BELEDİYE BAŞKANI VE SÖKE BELEDİYESPOR KULÜP BAŞKANI DR. MUSTAFA İBERYA ARIKAN, SÖKE...

SÖKE BELEDİYE BAŞKANI VE SÖKE BELEDİYESPOR KULÜP BAŞKANI DR. MUSTAFA İBERYA ARIKAN, SÖKE BELEDİYESPOR MASA TENİSİ TAKIMI'NIN ANTRENMANINA KATILARAK SPORCULARLA BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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