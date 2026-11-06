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Başkan Arslan muhtarlarla kent gündemini değerlendirdi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu merkez mahalle muhtarlarını ağırlayıp çalışmaları ve muhtar taleplerini konuştu, teşekkür etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Başkan Arslan muhtarlarla kent gündemini değerlendirdi

Başkan Arslan muhtarlarla buluştu

Kastamonu il merkezinde görev yapan mahalle muhtarları, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı belediye makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede muhtarlar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

toplantının amacı ve gündemi:

Görüşmede öncelikli olarak mahallelerde devam eden hizmetlerin durumu ve yerel sorunların çözüm yolları ele alındı. Başkan Arslan toplantı sırasında muhtarların yerel yönetimlerle vatandaşlar arasındaki önemine vurgu yaptı ve iletişimin sürdürülmesinin altını çizdi. Arslan, ziyaret için duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Kastamonu merkez muhtarlarımızı belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum".

muhtarların geri bildirimi ve teşekkürleri:

Mahalle muhtarları ise görüşmede Başkan Arslan'a hem Taşköprü'deki muhtarlara hem de Kastamonu genelindeki muhtarlara verdiği destekler için teşekkürlerini iletti. Toplantıda, vatandaşların taleplerinin belediyeyle koordineli biçimde takip edilmesine devam edileceği ve iletişim kanallarının açık tutulacağı kararlaştırıldı.

Başkan ile muhtarlar arasındaki bu tür görüşmeler, yerel yönetim hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi ve hızlı çözüm üretilmesi adına önem taşıyor; her iki taraf da yakın diyalogun sürdürüleceğini belirtti.

KASTAMONU’DA İL MERKEZİNDE GÖREV YAPAN MAHALLE MUHTARLARI, TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN...

KASTAMONU’DA İL MERKEZİNDE GÖREV YAPAN MAHALLE MUHTARLARI, TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN ARSLAN’I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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