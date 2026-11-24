Ziyaret ve çalışmalar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasını ziyaret etti. İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ile makamında bir araya gelen Büyükkılıç, binanın çevre düzenlemesini yerinde inceledi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Ziyaretin amaçları:

Ziyaret, kentteki kurumlar arası iş birliği ve dayanışmayı güçlendirme amacı taşıdı. Başkan Büyükkılıç, yeşil alanların artırılması ve çevre duyarlılığının güçlendirilmesine yönelik adımların önemine vurgu yaptı ve yeni hizmet binasının çevresindeki düzenlemelerin bu hedeflerle uyumlu olduğunu ifade etti.

Fidan dikimi ve personelle buluşma:

Ziyaret öncesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan hizmet binasının bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Büyükkılıç fidanları toprakla buluşturarak sembolik bir katkıda bulundu; ardından binadaki birimleri gezerek görev yapan personelle sohbet etti ve onlara kolaylıklar diledi.

İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ziyaretin ardından memnuniyetini dile getirirken, Başkan Büyükkılıç da Öztürk’e misafirperverliği için teşekkür etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Türkmen ve Ufuk Sekmen ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı da hazır bulundu. Bu tür temasların kamu hizmetlerinin etkin sunumu ve kurumlar arası koordinasyon açısından katkı sağladığı vurgulandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILAN HİZMET BİNASININ BAHÇESİNDE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU.