Başkan Çavuşoğlu'ndan ortak mücadele çağrısı: organ bağışı Denizli için öncelik olsun

Denizli'de transplantasyon buluşması ve belediye liderliğinde farkındalık çağrısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde açılan TRANSPLANTASYON’26 kongresinde konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, organ bağışının hayati önemine dikkat çekti. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD) tarafından düzenlenen kongre, 5-8 Kasım 2026 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilecek olan XVI. toplantının açılışına evsahipliği yapıyor. Açılış, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Geçmiş fedakarlıklarla bugünün sorunu karşılaştırması:

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anan Çavuşoğlu, geçmişteki fedakarlıkları hatırlatarak günümüzün organ bağışı verilerinin gerektiği seviyede olmadığını vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, "Gerçekten de hayatlarını sapasağlamken feda edebilen o insanların bugün günümüzün konusuna, organ nakline geldiğimizde artık beyin ölümü gerçekleştikten sonra bile vücudumuzun bir parçasını vermenin zor geldiği iki örneği birbiriyle kıyasladığımızda, geçmiştekilerin fedakarlıkların yanında bugün bizim aslında bu bağışı yapamadığımızı görmek üzüntü verici" sözleriyle farkındalık eksikliğine dikkat çekti.

Kişisel taahhüt ve yerel hedefler:

Çavuşoğlu, sağlık memurluğu geçmişine değinerek kendi deneyimini paylaştı ve kongre vesilesiyle yeniden organ bağışında bulunacağını açıkladı. Başkanın ifadeleri arasında, "Ben de yıllar önce sağlık memurluğu yaptım. Sağlık meslek lisesi mezunuyum. O zamanlar biz de organlarımızı bağışlamıştık. Ama az önce sordum dediler ki mesaj gelmiyorsa tekrar bağış yapmalısın. Bugün burada bu farkındalığa bir katkımız olsun. Ben de tekrar bağışta bulunarak bu yolculuğa katkıda bulunacağımın sözünü yineliyorum" satırları öne çıktı.

Yerel yönetimler olarak Denizli’de organ bağışı oranlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Çavuşoğlu, şehir için somut bir vizyon ortaya koyma sözü verdi: "Denizli’yi organ bağışında Türkiye sıralamasında hak ettiği üst sıralara taşımak ve bu alandaki bilinci artırmak adına şehrimiz için hep birlikte emek harcayacağımızın sözünü buradan veriyorum." Bu açıklama, belediyenin sağlık ve iletişim kanalları üzerinden atılacak adımların işareti olarak değerlendirildi.

Konuşmaların ardından Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na, kongreye ve organ nakli bilincine sağladığı katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Toplantı, tıp dünyası ve yerel yöneticiler arasında organ bağışı konusunda iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımların tartışılacağı oturumlarla devam edecek.

Çavuşoğlu'nun çağrısı, organ bekleyen hastalar için umut yaratma ve toplumda bağış kültürünü geliştirme amacını taşıyor; belediye liderinin kişisel taahhüdü ise bu hedefin toplumsal sahiplenmesini pekiştirmek üzere önemli bir mesaj niteliğinde.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU