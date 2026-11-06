Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,0920 -0,15%
Bist 11.325,44 -0,07%
Altın Gram 6.590,18 -0,64%
EUR/USD 1,1178 -0,36%
Brent Petrol 97,03 -1,28%
--°

Başkan Çavuşoğlu'ndan ortak mücadele çağrısı: organ bağışı Denizli için öncelik olsun

Denizli’de TRANSPLANTASYON’26 açılışında konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, organ bağışı için farkındalık çağrısı yaptı ve yeniden bağış sözü verdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Başkan Çavuşoğlu'ndan ortak mücadele çağrısı: organ bağışı Denizli için öncelik olsun

Denizli'de transplantasyon buluşması ve belediye liderliğinde farkındalık çağrısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde açılan TRANSPLANTASYON’26 kongresinde konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, organ bağışının hayati önemine dikkat çekti. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD) tarafından düzenlenen kongre, 5-8 Kasım 2026 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilecek olan XVI. toplantının açılışına evsahipliği yapıyor. Açılış, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Geçmiş fedakarlıklarla bugünün sorunu karşılaştırması:

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anan Çavuşoğlu, geçmişteki fedakarlıkları hatırlatarak günümüzün organ bağışı verilerinin gerektiği seviyede olmadığını vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, "Gerçekten de hayatlarını sapasağlamken feda edebilen o insanların bugün günümüzün konusuna, organ nakline geldiğimizde artık beyin ölümü gerçekleştikten sonra bile vücudumuzun bir parçasını vermenin zor geldiği iki örneği birbiriyle kıyasladığımızda, geçmiştekilerin fedakarlıkların yanında bugün bizim aslında bu bağışı yapamadığımızı görmek üzüntü verici" sözleriyle farkındalık eksikliğine dikkat çekti.

Kişisel taahhüt ve yerel hedefler:

Çavuşoğlu, sağlık memurluğu geçmişine değinerek kendi deneyimini paylaştı ve kongre vesilesiyle yeniden organ bağışında bulunacağını açıkladı. Başkanın ifadeleri arasında, "Ben de yıllar önce sağlık memurluğu yaptım. Sağlık meslek lisesi mezunuyum. O zamanlar biz de organlarımızı bağışlamıştık. Ama az önce sordum dediler ki mesaj gelmiyorsa tekrar bağış yapmalısın. Bugün burada bu farkındalığa bir katkımız olsun. Ben de tekrar bağışta bulunarak bu yolculuğa katkıda bulunacağımın sözünü yineliyorum" satırları öne çıktı.

Yerel yönetimler olarak Denizli’de organ bağışı oranlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Çavuşoğlu, şehir için somut bir vizyon ortaya koyma sözü verdi: "Denizli’yi organ bağışında Türkiye sıralamasında hak ettiği üst sıralara taşımak ve bu alandaki bilinci artırmak adına şehrimiz için hep birlikte emek harcayacağımızın sözünü buradan veriyorum." Bu açıklama, belediyenin sağlık ve iletişim kanalları üzerinden atılacak adımların işareti olarak değerlendirildi.

Konuşmaların ardından Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na, kongreye ve organ nakli bilincine sağladığı katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Toplantı, tıp dünyası ve yerel yöneticiler arasında organ bağışı konusunda iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımların tartışılacağı oturumlarla devam edecek.

Çavuşoğlu'nun çağrısı, organ bekleyen hastalar için umut yaratma ve toplumda bağış kültürünü geliştirme amacını taşıyor; belediye liderinin kişisel taahhüdü ise bu hedefin toplumsal sahiplenmesini pekiştirmek üzere önemli bir mesaj niteliğinde.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bebeklerde göz tansiyonuna dikkat: iri göz ve ışığa hassasiyet göz ardı edilmeme...
images

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı
images

Ezine'de köylerde hareket kazanıyor: fizyoterapistlerle egzersiz etkinlikleri
images

Odunpazarı'nda 71 Evler'in yolları baştan sona yenileniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bebeklerde göz tansiyonuna dikkat: iri göz ve ışığa hassasiyet göz ardı edilmemeli

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı

Avcılar'da tartışma sokakta da şiddetlenince kadın ağır yaralandı

Cop31 Antalya'ya hazırlanırken: dev güvenlik düzeni ve ilk konuklar

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi