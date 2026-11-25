Başkanın sabah ziyareti:

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sabahın erken saatlerinde Buluttepe Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'na gelerek öğretmenleri karşıladı. Okula gelen eğitimcilere tek tek yaklaşan Dönmez, her birine karanfil vererek günlerini kutladı.

Okul bahçesinde duygusal anlar:

Başkan Dönmez, okul bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi ve çocuklarla birlikte öğretmenlere seslendi. Öğrenciler hep birlikte "Canım öğretmenim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" sözleriyle öğretmenlerini tebrik etti; bu anlar kutlamaya sıcaklık kattı.

Eğitimin ve emeklerin önemi vurgulandı:

Öğretmenlerle sohbet eden Dönmez, eğitimcilerin emeklerinin geleceğin şekillenmesindeki rolüne dikkat çekti ve onların katkılarına teşekkür etti. Ziyaret, öğretmenlerle doğrudan iletişim kurma ve destek verme amacı taşıdı.

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET DÖNMEZ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA OKUL GİRİŞİNDE ÖĞRETMENLERE KARANFİL VERDİ.