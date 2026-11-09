Başkan Karabatı sahada çalışanlarına çorbayla moral verdi

Başkan Karabatı çalışanlarla çorba ikramında bir araya geldi

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen çorba ikramında belediye personeliyle buluştu. Karabatı, ikram sırasında çorbaları kendi elleriyle dağıtarak çalışanlarla birebir sohbet etti ve onların görüş, öneri ile taleplerini dinledi.

ilk buluşma ve görev kademeleri:

Etkinlik kapsamında Karabatı, ilk olarak belediyenin kademe sahasında görev yapan Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Bir gün sonra düzenlenen ikinci buluşmada ise Park ve Bahçeler, Zabıta, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler ile Hal Müdürlüğü çalışanlarına Atatürk Kültür Parkı’nda elleriyle çorba ikram etti.

ekip ruhu, emek ve dayanışma vurgusu:

Karabatı, çalışanlarla yakından ilgilenerek belediye hizmetlerinin temelinde ekip ruhu, emek ve dayanışmanın bulunduğuna dikkat çekti. Personelle yapılan sohbetlerde sahadaki uygulamalar, ihtiyaçlar ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik öneriler ele alındı; çalışanların geri bildirimleri not edildi.

Karabatı buluşmada personelle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken şu sözleri kaydetti:

"Bizim anlayışımızda belediyecilik yalnızca hizmet üretmekten ibaret değil. Halkımızla iç içe olmak, vatandaşlarımızın sesine kulak vermek kadar bu hizmetleri hayata geçiren çalışma arkadaşlarımızla da bir arada olmak büyük önem taşıyor. Çünkü Karacabey için ortaya koyduğumuz her hizmette belediyemizin her bir çalışanının emeği ve katkısı var. Sahada, masa başında, gece gündüz demeden Karacabey’imize hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Birlikte çalışarak, birbirimizi dinleyerek ve dayanışmamızı güçlendirerek ilçemize en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu küçük ama anlamlı buluşmanın da aramızdaki gönül bağını güçlendirmesini diliyorum. Tüm personelimize afiyet olsun"

Etkinlik, belediye içindeki iletişimi güçlendirmeyi, çalışan motivasyonunu yükseltmeyi ve sahadan gelen taleplerin doğrudan yönetime aktarılmasını hedefleyen samimi bir ortam sundu.

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI FATİH KARABATI, HALKLA İÇ İÇE OLMA ANLAYIŞINI BELEDİYE PERSONELİYLE KURDUĞU SICAK İLETİŞİMLE DE SÜRDÜRÜYOR. ÇALIŞANLARLA SIK SIK BİR ARAYA GELEN VE KURUM İÇİ DAYANIŞMAYA ÖNEM VEREN BAŞKAN KARABATI, SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÇORBA İKRAMINDA BELEDİYE PERSONELİYLE BULUŞARAK ÇORBALARI KENDİ ELLERİYLE İKRAM ETTİ.