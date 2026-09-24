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Başkan Subaşı, yerel ve ulusal gündemi konuşmak üzere Çakırözer'i konuk etti

Utku Çakırözer ve Murat Bakan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile kent gündemini, ihtiyaç ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Caner Şahin

Başkan Subaşı, yerel ve ulusal gündemi konuşmak üzere Çakırözer'i konuk etti

Başkan Subaşı, yerel yönetim çalışmaları ve gündemi paylaştı

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ile İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bilecik temasları kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’yı ziyaret etti. Konuklar önce YENİ Parti Bilecik İl Başkanlığı’nı ziyaret etti, ardından Bilecik Belediyesi salonunda belediye yöneticileri ve çalışanlarla bir araya geldi.

görüşmede ele alınan gündem ve öneriler:

Toplantıda Başkan Subaşı, belediyenin yürüttüğü projeler ve hizmetlere dair bilgi verdi. Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla vatandaşlarla doğrudan temas kurulduğu, ülke ve şehir gündeminin yanı sıra Bilecik’in öncelikli ihtiyaçları ve beklentilerinin konuşulduğu belirtildi. Taraflar, dile getirilen sorunlara yönelik çözüm önerilerini karşılıklı olarak değerlendirdi.

ziyaretin sonlandırılması ve iletişim vurgusu:

Ziyaret, Başkan Subaşı’nın konuklarına hediye takdim etmesi ve birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Buluşma, yerel yönetim ile merkez siyaset arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI UTKU ÇAKIRÖZER VE İZMİR MİLLETVEKİLİ MURAT BAKAN, BİLECİK...

YENİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI UTKU ÇAKIRÖZER VE İZMİR MİLLETVEKİLİ MURAT BAKAN, BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI MELEK MIZRAK SUBAŞI'NI ZİYARET ETTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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