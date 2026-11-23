Başkan Tetik mahalleleri yerinde dinliyor:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mahalle buluşmaları kapsamında Yalınkuyu ve Kestel mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla doğrudan görüşmeler yaptı. Ziyaretler, Nazilli genelinde sürdürülen 82 mahalle programının bir parçası olarak planlandı ve başkan yardımcıları ile daire müdürleri de heyette yer aldı.

Başkan Tetik, mahalle sakinleriyle tek tek görüşüp talep, öneri ve şikayetleri dinledi. Ardından sokak sokak gezen ekip, tespit edilen ihtiyaçları yerinde inceleyerek hangi çalışmalara öncelik verileceğini değerlendirdi.

Vatandaş talepleri ve saha gözlemleri:

Ziyaret sırasında vatandaşların altyapı, temizlik ve yol düzenlemeleriyle ilgili talepleri öne çıktı. Tetik, toplantılarda mahalle sakinlerinin görüşlerinin belediye hizmetlerinin planlanmasında önemli bir yol gösterici olduğunu vurguladı ve çözüm odaklı hareket edeceklerini belirtti.

Yalınkuyu Mahalle Muhtarı Ahmet İnan ve Kestel Mahalle Muhtarı Yılmaz Sevin, yapılan doğrudan dinleme ve yerinde incelemelerden duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Tetik ve ekibine teşekkür etti.

Programın önemi ve devamı:

Başkan Tetik, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi, o mahallede yaşayan vatandaşlarımız bilir" anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti ve 82 mahallenin tamamında benzer buluşmalara devam edeceklerini açıkladı. Belediye, ziyaretlerde elde edilen geri bildirimleri hizmet planlarına yansıtarak öncelikli çalışmaları uygulamaya koymayı hedefliyor.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI ERTUĞRUL TETİK, YALINKUYU VE KESTEL MAHALLELERİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ŞİKAYETLERİ DİNLEDİ, İHTİYAÇLARI YERİNDE İNCELEDİ.