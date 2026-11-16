Başkan Umut Yılmaz’dan hayırsever dayanışmayla iki kardeşe yeni başlangıç

Başkanın sürprizi:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulunan ve daha önce evlerinde ziyaret ettiği iki kardeş için hazırlanan yeni yuvaya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk görüşmede tespit edilen ihtiyaçlar ve yaşanan zorluklar, kısa sürede geniş bir dayanışma ağına dönüştü.

Yılmaz’ın girişimiyle başlayan süreçte, yerel halk ve hayırseverlerin desteğiyle kardeşler için sıcak, güvenli ve düzenli bir yaşam alanı hazırlandı. Yeni evlerini ilk kez gören kardeşler, duygularına hakim olamayarak gözyaşı döktü; bu anlar sosyal çevrede de derin karşılık buldu.

Hayırseverlerin seferberliği:

Süreçte bir hayırsever vatandaşın evini hibe etmesi, evin tadilat ve düzenleme çalışmalarının da gönüllü katkılarla tamamlanması sonucu, el birliğiyle kısa sürede kullanılabilir bir konut ortaya çıktı. Dayanışmaya katılan çok sayıda kişi, kardeşlerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda imkânları ölçüsünde destek sundu.

Bu dayanışma tablosu sadece fiziksel bir mekân sağlamanın ötesinde, kardeşlerin topluma yeniden entegre olmasına ve umutlarını tazelemesine vesile oldu. Hayırsever vatandaşlar ve yerel yönetimin koordinasyonu, örneğin eşya temini ve yaşam desteği gibi alanlarda da katkı sağladı.

Yeni iş ve devam eden destek:

Kardeşlerden birinin yeni bir işe başlaması, sürecin olumlu etkilerini pekiştirdi. Başkan Yılmaz, çalıştığı iş yerinde kardeşi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve değişimin kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Umut Yılmaz süreci değerlendirirken, destek verenlere teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı: Biz ilk ziyaretimizde iki kardeşimizin yaşadığı zorluklara yakından şahit olduk. Onların daha güzel şartlarda yaşayabilmesi için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Ancak sonrasında öyle güzel bir dayanışma ortaya çıktı ki anlatmakla bitmez. Bir hayırseverimiz evini verdi, başka hayırseverlerimiz evin tadilatını üstlendi. Çok sayıda hemşehrimiz kardeşlerimizin hayatına dokunmak, onlara destek olmak istedi. Bir kardeşimizin işe yerleşmesi de bizleri ayrıca mutlu etti. Bugün onların yüzündeki tebessümü görmek, bütün yorgunluğumuza değdi. Bu vesileyle destek olan, elini taşın altına koyan, bir kardeşimizin hayatına dokunmak için imkânlarını seferber eden bütün hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. İyilik paylaştıkça çoğalıyor. Bizim en büyük mutluluğumuz da Şehitkamil’de insanların birbirine sahip çıktığını görmek. Kardeşlerimizin bundan sonraki hayatlarında da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şehitkamil’de hiç kimse yalnız değil, hiçbir hemşehrimiz kendisini sahipsiz hissetmeyecek

Yerel yönetimin takip ve desteğiyle, kardeşlerin önündeki engellerin azaltılması ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sağlanması hedefleniyor. Bu örnek olay, küçük bir çağrının nasıl geniş bir dayanışmaya dönüştüğünü ve bireysel iyiliklerin toplumsal etkiye nasıl yol açtığını gösterdi.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNAN VE DAHA ÖNCE EVLERİNDE ZİYARET ETTİĞİ İKİ KARDEŞE BU KEZ YENİ EVLERİNDE SÜRPRİZ YAPTI.