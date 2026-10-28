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Başkentte doğa, tarih ve spor bir arada: Beştepe Millet Ormanı açılıyor

645 bin m²'lik Beştepe Millet Ormanı, 203 bitki türü, tematik bahçeler, yürüyüş ve spor parkurlarıyla kültür ve doğayı buluşturuyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Başkentte doğa, tarih ve spor bir arada: Beştepe Millet Ormanı açılıyor

Beştepe Millet Ormanı: kısa bir bakış:

Ankara'da 645 bin metrekarelik alana yayılan Beştepe Millet Ormanı, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, doğa ile kültürel mirası bir araya getiren kapsamlı bir açık hava projesi olarak öne çıkıyor. Alan, ziyaretçilere hem dinlenme hem spor hem de eğitim amaçlı kullanım imkânı sunarken, zengin bitki örtüsü ve hayvan envanteriyle de şehir içinde farklı bir ekosistem oluşturuyor.

bitki çeşitliliği ve tematik bahçeler:

Ormanda toplam 203 farklı bitki türü bulunuyor; bunlar arasında 72 yapraklı ağaç, 27 ibreli ağaç ve 104 çalı türü yer alıyor. Alana dikilen 410 bin fidan ile birlikte mevcut bitki örtüsü de dikkate alındığında, orman yaklaşık 750 bin ağaç ve çalıya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca alanda 285 bin metrekarelik çim alan bulunuyor.

Tematik düzenlemeler arasında Orman Meyveli Bahçesi (8 tür), Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi (16 tür) ve 5 bin metrekarelik Lavanta Bahçesi dikkat çekiyor; lavanta bahçesinde 19 bin lavanta bitkisi yer alıyor. Zeytin Bahçesi, 300 yaşındaki 10 zeytin ağacı ile tarihsel bir dokunuş sağlıyor. Alandaki doğal miras örnekleri arasında yaklaşık 450 yaşındaki Koca Meşe Anıt Ağacı ve 24 milyon yıllık Fosil Ağaç Alanı bulunuyor. Peyzajda sembolik düzenlemeler de yer alıyor; 44 bin fidanla oluşturulan Türkiye haritası ve 25 bin fidanla hazırlanan Türkiye Yüzyılı canlı bitki mozaiği bunlara örnek teşkil ediyor.

yürüyüş, spor ve sosyal donatılar:

Beştepe Millet Ormanı, doğal orman alanı dahil toplam 19 kilometrelik yol ağı ile farklı yürüyüş ve gezi seçenekleri sunuyor. Alanda 2,2 kilometrelik bisiklet yolu ve 1 kilometrelik koşu parkuru bulunuyor. Ahşap köprüler, seyir terası ve Bayraktepe yürüyüş güzergahı ziyaretçilere çeşitli rotalar sağlarken, peyzaj içindeki su elemanları alanın atmosferini zenginleştiriyor; altı katlı kaskatlı havuz, 315 metre uzunluğunda dere ve 26 basamaklı şelale bunlar arasında yer alıyor.

Çocuklara yönelik düzenlemeler kapsamında Hazerfen, Barbaros ve Evliya Çelebi oyun parkları toplam 3 bin 410 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Orman okulu ile ahşap orman okulu ünitesi çocukların doğayı tanıması ve çevre bilinci geliştirmesi amaçlanarak kurgulanmış. Spor olanakları arasında iki basketbol sahası, futbol sahası, açık hava fitness alanları ve kaykay pisti yer alıyor. Ayrıca çim, ahşap ve taş amfiler, çeşitli kafeler ve doğal ürün satış büfeleri gibi sosyal donatılar ailelerin uzun süreli kullanımına uygun alanlar sunuyor. Alanın erişimine katkı sağlayan düzenlemeler arasında 750 kişilik oturma kapasiteli padok alanı, dört giriş-çıkış kapısı ve üç otopark bulunuyor.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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