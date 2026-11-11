Başkentte geleceğe nefes: 45 bin 600 fidan toprakla buluştu

Ankara’da 11 Kasım etkinliği: kapsam ve katılım

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temalı etkinlikler Ankara genelinde eş zamanlı yürütüldü. 16 farklı lokasyonda toplam 45 bin 600 fidan toprakla buluşturulurken, Atatürk Orman Çiftliği ağaçlandırma alanında 8 hektarlık alana 10 bin sedir, kızılçam ve ehrami karaçam fidanı dikildi. Etkinliğe Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

vali canbolat’ın vurguları:

Vali Yakup Canbolat, ağaçların ve ormanların "hayatın, bereketin ve geleceğin en önemli güvencelerinden" olduğunu belirterek temiz hava, su kaynakları ve doğal dengenin korunmasındaki rollerine dikkat çekti. Canbolat, dinî ve kültürel perspektiften doğayı korumanın önemini hatırlatarak Peygamber Efendimizin hadisini anımsattı ve şu sözleri paylaştı: "Toprakla buluşturacağımız her fidan yarın büyüyerek gölgesini insanlara, nefesini doğaya sunacaktır."

Vali Canbolat ayrıca ormanların korunmasının yalnızca belirli günlere sıkıştırılmaması gerektiğini, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması ve çevre bilincinin çocuklara küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının ortak görev olduğunu vurguladı. Ankara’nın yeşil alanlarını artırma çabalarının daha yaşanabilir bir şehir hedefinin parçası olduğunu söyledi.

orman bölge müdürü şimşek’in değerlendirmesi:

Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, fidan dikmenin iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine işaret ederek, "Dikilen her bir fidan ülkemizi ve dünyamızı daha yeşil, daha güçlü kılacaktır" dedi. Şimşek, son 23 yılda Ankara ilinde 180 bin hektar alanda 126 milyon fidan dikildiğini aktardı ve il genelinde 2026 yılı sonuna kadar 2 milyon fidanı daha toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Bugün birlikte dikecekleri 45 bin 600 fidan ile Başkent’e yakışır yeni orman alanları oluşturacaklarını ifade eden Şimşek, bulunduğu alanda 10 bin fidanın katılımcılar tarafından dikilmeyi beklediğini söyledi. Açıklamalarında 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü'nde Ankara Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bir günde 5 milyon fidan dikildiğini hatırlattı ve etkinliğe olumsuz hava koşullarına rağmen 5 bini aşkın kişinin katıldığını kaydetti.

Şimşek, Türk Kızılay ile yürütülen "Bir Kan, Üç Fidan" kampanyası kapsamında bugüne kadar 14 milyon fidanın dikildiğini belirterek katkı sunanlara teşekkür etti ve ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesillere aktarılmasını temenni etti.

kızılay ve meslek odasının görüşleri:

Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, Kızılay’ın yaklaşık on yılı aşkın süredir fidan diktiğini ve kampanya modeliyle bağışların doğaya da nefes olarak döndüğünü anlattı: "Artık, bir bağışa 3 fidan dikiyoruz... Bugüne kadar bağışlarımız adına 14 milyona yakın fidan dikildi." Güler, kan bağışçılarının sadece kanla değil adlarına dikilen fidanlarla da doğaya katkı sağladığını vurguladı.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, ağaçlandırma seferberliğinin toplumun her kesiminin katılımıyla genişlediğini ve ilerleyen süreçte 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün Birleşmiş Milletler kararıyla uluslararası düzeyde kutlanabileceğine inanığını söyledi. Türkyılmaz ayrıca Türkiye’nin orman alanlarını artırma çalışmalarında Avrupa’da ilk, dünyada üçüncü sıraya yükseldiğini belirtti ve çalışmalardaki sahiplenmenin sürdürülebilirliğin anahtarı olduğunu ekledi.

Etkinlikler, katılımcı yoğunluğuyla ve kapsamıyla başkentte sürdürülebilir yeşillendirme hedeflerinin somut adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Yetkililer, ağaçlandırmanın devamlılık gerektirdiğini ve yerel bilinçle desteklendiğinde uzun vadede kent yaşamına, ekosisteme ve iklim hedeflerine ölçülebilir katkı sağlayacağını vurguladı.

ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ESAT ŞİMŞEK AÇIKLAMALARDA BULUNDU