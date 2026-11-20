Kampanyanın hedefi:

Sivas Valiliği öncülüğünde yürütülen tanıtım çalışmaları, ilin tarihî, kültürel ve doğal değerlerini başkentte görünür kılmayı amaçlıyor. Sivas Valiliği koordinasyonunda hazırlanan kısa tanıtım filmleri, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından başkentin farklı noktalarındaki LED ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. Kampanyanın temel hedefi; Sivas’a yönelik farkındalığı artırmak, turistik ilgiyi canlı tutmak ve ziyaretçi sayısının yükselmesine katkı sağlamaktır.

Görsel içerik ve öne çıkan değerler:

Hazırlanan filmler, kentin zengin mirasını görsel bir anlatımla sunuyor. Anadolu’nun köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapan Sivas’ın Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası gibi UNESCO Dünya Mirası niteliğindeki eserleri, Millî Mücadele tarihindeki önemi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan tarihî yapıları öne çıkarılıyor. Ayrıca doğal güzellikler, termal kaynaklar ve yöresel gastronomi unsurları kısa filmlerde yer alarak izleyicilere farklı turizm deneyimleri hatırlatılıyor.

Ulaşım ve yayımlama platformları:

Kampanya, erişilebilirliği vurgulayan bir iletişim stratejisi üzerine kurulu. Yüksek Hızlı Tren ile Sivas’ı Keşfet sloganı, Sivas’ın gelişen ulaşım bağlantıları aracılığıyla başkente ve ülke geneline yakınlaştığını çağrıştırıyor. Hazırlanan içerikler yalnızca Ankara’daki LED ekranlarda değil, ülke genelindeki yüksek hızlı tren (YHT) seferlerindeki tren içi ekranlarda da yolcularla buluşacak şekilde planlandı. Bu sayede tanıtımın hem kent merkezlerinde hem de seyahat hattındaki hedef kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Kampanya metinleri ve görselleri, Sivas’ın turizm potansiyelini ulusal pazarda daha görünür kılmayı ve kentin ekonomik ile sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak yeni ziyaretçi akışları oluşturmayı amaçlıyor. Sivas’ın tarihî ve doğal zenginliklerinin başkentte geniş kitlelere ulaşmasıyla, kente yönelik ilginin sürdürülebilir şekilde artması bekleniyor.

SİVAS VALİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN TURİZM TANITIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, KENTİN TARİHÎ, KÜLTÜREL VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİNİ YANSITAN KISA TANITIM FİLMLERİ, "YÜKSEK HIZLI TREN İLE SİVAS'I KEŞFET" SLOGANIYLA BAŞKENT ANKARA’NIN FARKLI NOKTALARINDA BULUNAN LED EKRANLARDA YAYINLANMAYA BAŞLADI.