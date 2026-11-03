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Başmakçı'da tarımsal üretimde kalite için gübre bayilerinde sıkı denetim

Başmakçı'da gübre bayilerine yapılan denetimlerde satış ve muhafaza koşulları mevzuata göre incelendi; hedef üreticilerin güvenilir girdiye erişimi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Emre Koç

Başmakçı'da tarımsal üretimde kalite için gübre bayilerinde sıkı denetim

Denetimler ilçede yapıldı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, tarımsal üretimde kullanılan gübrelerin güvenilirliği ve mevzuata uygun satışının sağlanması amacıyla Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gübre bayilerine denetim gerçekleştirildi.

Denetimde hangi unsurlar kontrol edildi:

Teknik ekipler, ilçede faaliyet gösteren gübre bayilerinde satış ve muhafaza şartlarını inceledi. İncelemeler sırasında ürün etiketleri, saklama koşulları, raf ömrü ve mevzuatta öngörülen şartlara uyumun olup olmadığı değerlendirildi.

Amacı ve devam eden çalışmalar:

Denetimler, üreticilerin güvenilir tarımsal girdilere ulaşmasını ve tarımsal üretimde kalite ile verimliliğin korunmasını hedefliyor. Denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN BAŞMAKÇI İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMDE KULLANILAN GÜBRELERİN GÜVENİLİRLİĞİ VE...

AFYONKARAHİSAR’IN BAŞMAKÇI İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMDE KULLANILAN GÜBRELERİN GÜVENİLİRLİĞİ VE MEVZUATA UYGUN SATIŞININ SAĞLANMASI AMACIYLA GÜBRE BAYİLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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