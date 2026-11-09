Başvuru süresi uzatıldı: Anadoludakiler mali destek programına ek süre verildi

Başvurular uzatıldı:

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı için başvuru süresinin uzatıldığı duyuruldu. Program, bölgedeki coğrafi işaretli ürünlerin üretimden tanıtıma kadar olan zincirinde katma değeri artırmayı ve pazara erişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Programın hedefleri ve kapsamı:

Program, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde coğrafi işaretli ürünlerin üretim, işleme, paketleme ve tanıtım kapasitelerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Toplam kaynak 75 milyon TL olarak belirlendi ve uygun projelere önemli oranda hibe sağlanacak. Proje başına öngörülen asgari destek 2 milyon TL, azami destek ise 10 milyon TL olarak ilan edildi.

Başvuru takvimi ve başvuru koşulları:

Açıklamada, yoğun talep ve projelerin daha nitelikli hazırlanabilmesi gerekçesiyle çevrimiçi başvurular için son tarihin 20 Kasım 2026 Saat 23.59 olarak güncellendiği; taahhütnamelerin ajansa teslimi için son sürenin ise 27 Kasım 2026 Saat 18.00 olduğu belirtildi. Başvurular, KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden tamamlanacak ve taahhütnamelerin süresinde ajansa teslim edilmesi gerekiyor.

Programa; kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, birlikler, üretici birlikleri ve kooperatifler başvurabiliyor. Yetkililer, başvuru sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için güncellenen tarihleri dikkate alarak KAYS üzerinden işlemlerini zamanında onaylamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Uzatılan takvim, başvuru sahiplerine projelerini revize etme ve belgelerini eksiksiz tamamlama fırsatı sunuyor. KUDAKA'nın hedefi, sağlanacak mali destekle bölgesel üretimin güçlenmesi ve coğrafi işaretli ürünlerin hem iç hem dış pazarda rekabet edebilirliğinin artırılmasıdır.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 75 MİLYON TL BÜTÇELİ "2026 YILI ANADOLUDAKİLER COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ VE TANITIMI MALİ DESTEK PROGRAMI" İÇİN BAŞVURU SÜRELERİNİN UZATILDIĞI AÇIKLANDI.