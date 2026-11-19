Batı Karadeniz ortak rotayla turizmde yeni bir dönem başlatıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği başkanı sıfatıyla iki günlük programda bölge illerinde önemli temaslarda bulundu. Özlü, ziyaretler sırasında bölgeyi tek bir destinasyon olarak konumlandırma hedefini vurguladı ve ilçeler ile şehirlerin turizm gelirlerinin artması için güç birliği çağrısı yaptı.

Ziyaretlerin kapsamı:

İki günlük programın ilk gününde Bolu, Zonguldak ve Bartın illerinde bulunan Özlü, ikinci gününde ise Karabük, Kastamonu ve Sinop illerinde görüşmeler gerçekleştirdi. Toplamda 6 il ve 18 kurumle bir araya gelinen ziyaretlerde; il belediye başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ve il genel meclisi başkanları ile görüşüldü. Özlü, kurumların temsilcilerine Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği adına yazılı bir davet mektubu iletti ve birlik çatısı altında ortak projeler geliştirmeye çağırdı.

Hedefler ve beklentiler:

Ziyaretlerde öne çıkan amaç, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan Batı Karadeniz bölgesinin ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir turizm destinasyonu haline getirilmesi oldu. Özlü, mektupta bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve ortak tanıtım faaliyetleriyle hareketliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca 2-4 Aralık 2026 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde bölgenin ortak tanıtımının yapılması planının altı çizildi.

Özlü yaptığı değerlendirmede, Düzce'nin turizm değerlerinin Batı Karadeniz bütününde geçerli olduğunu savunarak, bölgesel iş birliğinin şehirler ve ilçeler için önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Başkan, turizmin bölgesel kalkınmanın anahtarı olacağını ve Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği'nin yeni vizyonuyla sürdürülebilir bir turizm iklimi yaratılacağını söyledi.

Özlü'nün mesajında, ziyaretlerin sadece tanıtım değil aynı zamanda somut ortak projelerin zeminini hazırlamayı amaçladığı vurgulandı. 'Bizim yapacağımız çalışmalarla hem şehirlerimiz hem de bölgemiz kazançlı çıkacak' ifadesiyle, esnaf, yatırımcı ve yerel yönetimlerin bu süreçten fayda sağlayacağına işaret edildi. Bu süreçte birlik, projelere destek sağlama taahhüdünde bulundu.

Katılımcılara iletilen davet ve planlama çalışmaları, Batı Karadeniz'in turizmde yeni bir merkez haline gelmesi hedefinin somut adımlarla ilerletilmesi yönünde atılan ilk adımlar olarak yorumlanıyor.

BATI KARADENİZ TURİZM VE TANITMA BİRLİĞİ BAŞKANI SIFATIYLA İKİ GÜNDE 6 İLDE 18 KURUMU ZİYARET EDEN DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, YAKIN KARADENİZ VİZYONUYLA 7 ŞEHRİ ORTAK TURİZM ROTASINDA BULUŞTURMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ.