Batman Petrolspor'dan Bandırmaspor karşısında net galibiyet, iki teknik direktör farklı değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanan mücadelede Batman Petrolspor, sahadan 4-1 galip ayrılarak önemli üç puan aldı. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri maçın seyrine dair değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk Şahin'in değerlendirmesi:

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, maçın kendileri için planlandığı gibi geçtiğini söyledi ve kazanmanın öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Şahin, dört-beş haftadır deplasmanda galip gelemediklerini, bu maçı mutlaka kazanmak üzere hazırladıklarını belirtti.

Şahin zemin koşullarının oyuna elverişli olmadığını, buna rağmen takımın mümkün olduğunca topu tutmaya ve oyunlarından kopmamaya çalıştığını ifade etti. Planladıkları birçok şeyin sahada gerçekleştiğini, maçın daha erken koparılabileceğini ancak sonuçtan memnun olduklarını söyledi. Ayrıca ilk yarının sonuna kadar kazanarak üst sıralarda kalmaya devam etme hedeflerini paylaştı ve hem ilk 11'de başlayan hem de sonradan oyuna giren oyuncuların performansından memnun olduğunu ekledi.

Mustafa İzgi'nin değerlendirmesi:

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa İzgi alınan farklı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti ve camiadan özür diledi. İzgi, mücadele ve oyun açısından eksiklikleri olduğunu, sayısal ve nitelik olarak geride kaldıklarını vurguladı.

İzgi, takımlarının yeterli pozisyon bulduğunu ancak final ve sonuçlandırma kısmında sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Rakibin bulduğu pozisyonları değerlendirmesinin sonucu böyle ortaya çıkardığını belirten İzgi, oyun tarzı ve stratejide değişiklik yapmaları gerektiğini; kulüp ve camia olarak en kısa sürede toparlanıp eski günlere dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Her iki teknik adamın açıklamaları, maçın saha içi koşulları, takım hazırlıkları ve final etkinliğinin galibiyeti nasıl etkilediğine dair net bir tablo sunuyor.

BATMAN PETROLSPOR A.Ş. TEKNİK SORUMLUSU SELÇUK ŞAHİN