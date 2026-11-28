Batman’da şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirildi

Batman’da, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğinde bin 200 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek hem anma hem de çevre duyarlılığı amacı taşıdı.

etkinliğin organizasyonu:

Etkinlik, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından, koordinasyonu Orman Genel Müdürlüğü ile sağlanarak gerçekleştirildi. Proje kapsamında yapılan çalışmanın, hem sembolik bir anma hem de kalıcı bir çevre katkısı oluşturması hedeflendi.

katılımcılar ve uygulama:

Etkinliğe toplam 450 kişi katıldı. Programa şehit aileleri, öğrenciler, öğretmenler ve emniyet personeli katılarak fidanları birlikte dikti. Dikimler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildi ve katılımcıların birlikte çalışmasıyla alan kısa sürede yeşillendirildi.

Organizatörler etkinliğin, şehitlerin hatırasını yaşatmanın yanı sıra doğa sevgisini güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Yapılan dikimlerin bakımının sürdürülmesiyle bu anmanın kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.

BATMAN’DA ŞEHİTLER ANISINA 1200 FİDAN DİKİLDİ