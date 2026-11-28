operasyonun kapsamı ve yürütülüşü:

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerine yönelik silahlı saldırının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlükleri müşterek çalışma yürüttü ve saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik adres aramaları yapıldı.

Operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

ele geçirilen deliller ve adli süreç:

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 45 fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler delil olarak tutanaklara geçirildi ve soruşturma dosyasına eklendi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden V.Ş., Y.Ş. ve E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli E.S. ve V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, bulgular ve ele geçirilen materyaller doğrultusunda derinleştirilmeye devam ediyor; emniyet yetkilileri olayın faillerinin tespiti ve eylemin örgütlenme boyutunun araştırılması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

BATMAN’DA BİR İŞ YERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SİLAHLI SALDIRININ FAİLLERİNİN YAKALANMASI İÇİN DÜZENLENEN OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERDEN 3’Ü TUTUKLANIRKEN, 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.