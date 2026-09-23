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Battalgazi'de üniversitelere yönelik tarih ve kültür turu

Battalgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerini 26-27 Eylül'de üstü açık otobüsle tarihi ve doğal mekanlarda gezdiriyor; katılım kontenjanla sınırlı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Battalgazi'de üniversitelere yönelik tarih ve kültür turu

Gençlere yönelik tarih ve kültür turu

Battalgazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi, üniversite öğrencilerini ilçenin geçmişi ve doğal güzellikleriyle buluşturmayı amaçlıyor. Etkinlik üstü açık gezi otobüsüyle gerçekleştirilecek ve katılımcılara bölgeyi yakından tanıma fırsatı sunacak.

rota ve ziyaret noktaları:

Program kapsamında ziyaret edilecek yerler arasında Tahtalı Hamam Müzesi, Poyraz Konağı, Arslantepe Karşılama Merkezi, Kırkgöz Sahil Parkı, Kanlı Kümbet, Namazgâh ve surlar yer alıyor.

başvuru ve katılım:

Gezi programı 26 Eylül Cumartesi ve 27 Eylül Pazar günleri, her iki gün de saat 10.00'da başlayacak. Katılımcılar Battalgazi Belediyesi hizmet binası önünden hareket edecek. Programa katılmak isteyen üniversite öğrencileri, kontenjan sınırlı olduğundan kultursosyal.battalgazi.bel.tr adresinden başvuru yapmalıdır.

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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