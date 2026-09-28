Battalgazi'de üniversitelilere rehberli tarih ve kültür keşfi

Battalgazi'de rehberli keşif

Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen iki günlük gezi programı, ilçenin tarihî ve sosyal dokusunu öğrencilerle buluşturdu. Programa Battalgazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülük ederken, rehberler eşliğinde yapılan turlar gençlere hem tarihî mekânları hem de kent yaşamına dair alanları yerinde tanıma imkânı sundu.

ziyaret edilen tarihî ve sosyal mekânlar:

Gezi kapsamında öğrenciler, Tahtalı Hamam Müzesi, Poyraz Konağı, Arslantepe Karşılama Merkezi, Kanlı Kümbet, Namazgâh, Kırk kardeşler şehitliği ve surları ziyaret etti. Ayrıca ilçenin nefes alanlarından olan Kırkgöz Sahil Parkı da programda yer aldı. Rehberlerin anlattıkları tarihî öyküler ve mekânların yerinde görülmesi, öğrencilerin kent hakkında sahip oldukları bilgiyi derinleştirdi ve yerel kültürün somut örnekleriyle buluşmalarını sağladı.

öğrencilerin değerlendirmeleri:

Sınıf Öğretmenliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Hilal Okay, Diyarbakırlı olduğunu belirterek gezinin Malatya'yı tanımasına katkı sağladığını söyledi. "Malatya’nın tarihî yerlerini görmek beni çok mutlu etti. Bu gezi sayesinde okuduğum şehri daha yakından tanıdım. Daha önce Malatya’da gezilere de katılmıştım ancak Battalgazi’yi tanımaya yönelik bir geziye ilk kez katılıyorum. Buradaki tarihî ve kültürel mekânları görme fırsatı bulduğum için mutluyum. Gençleri düşündüğü ve bize bu imkânı sunduğu için Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Bilal Büyüktaş ise programdan memnun olduğunu belirtti: "Gezi boyunca hem tarihî yerleri hem de gezip vakit geçirebileceğimiz parkları gördük. Kırkgöz Sahil Parkı’nı da ziyaret ettik. Bizim için güzel bir gezi oldu. Belediyenin üniversite öğrencilerine yönelik böyle bir çalışma yapması bizi sevindirdi. Bu geziyi düzenlediği ve sunduğu hizmetler için Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a teşekkür ediyoruz."

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Abdüllatif Koyuncu da iki yıldır Malatya'da yaşadığını, ancak gezi sayesinde daha önce gitmediği noktaları görme fırsatı bulduğunu anlattı: "İki yıldır Malatya’dayım ancak daha önce böyle bir geziye katılmamıştım. Bu yerleri kendi imkânlarımızla da gezmemiştik. Belediyenin düzenlediği program sayesinde arkadaşlarımızla birlikte daha önce gezmediğimiz yerleri görme fırsatı bulduk. Tarihî noktaları ziyaret ettik, Kırkgöz Sahil Parkı’nı gezdik. Bizim için güzel bir etkinlik oldu. Şehri daha yakından tanımamıza katkı sağlayan bu program için Belediye Başkanımıza ve gezi boyunca bize eşlik eden rehberlerimize teşekkür ediyoruz."

Program, gençlerin kent bilincini artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Rehberli turların yerel tarih ve kültürün aktarılmasında etkin bir yöntem olduğu, öğrencilerden gelen yoğun olumlu geri bildirimlerle bir kez daha teyit edildi. Belediye yetkilileri, benzer etkinliklerin sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek, öğrencilere yönelik kültürel erişim fırsatlarını artırma hedefini dile getirdi.

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN ÜNİVERSİTELİLERE TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ