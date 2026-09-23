Bayburt müftüsü Bayram Danacı görev değişiminde personelle vedalaştı

veda programı:

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Zonguldak İl Müftülüğüne atanan Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, görev yaptığı ilde düzenlenen bir veda programında müftülük personeliyle bir araya geldi.

Toplantıda Danacı, geçen süre zarfında birlikte yürüttükleri çalışmalara katkı ve emekleri için çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Konuşmasında ekip çalışmasının önemine vurgu yaparak, birlikte gerçekleştirilen hizmetlerin yerel din görevliliğinin temel taşları olduğunu dile getirdi.

kur'an kursu öğreticilerine veda:

Program kapsamında Kur'an kursu öğreticileriyle de görüşen Danacı, öğreticilerin gayretli ve samimiyetli çalışmalarını özel olarak anarak onlara başarı dileklerini iletti. Öğreticilere teşekkür eden Danacı, görevlerine devam edenlere hayırlı hizmetler temennisinde bulundu.

Veda programı, kurum içindeki nezaket ve teşekkür ifadeleriyle tamamlandı; katılımcılar yeni görevinin hayırlı olması dileğiyle Danacı'yı uğurladı. Müftünün sözleri, hizmet sürecinde oluşturulan bağların önemine dair notlarla son buldu.

MÜFTÜ DANACI MÜFTÜLÜK PERSONELİ VE KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİYLE VEDALAŞTI