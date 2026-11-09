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Bayburt Üniversitesi boksörleri ÜNİLİG'te dört madalya kazandı

Bayburt Üniversitesi sporcuları ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası'nda 1 gümüş, 3 bronzla toplam 4 madalya kazandı; madalyaları üniversite yetkilileri takdim etti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bayburt Üniversitesi boksörleri ÜNİLİG'te dört madalya kazandı

şampiyonadaki sonuçlar:

Bayburt Üniversitesi sporcuları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası'nda dikkat çekici bir performans sergiledi. Takım, toplam 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya kazanarak ülke çapında dereceye girdi.

Turnuvada 51 kilo kategorisinde ringe çıkan Selcan Öksüzoğlu, finaldeki mücadelesinin ardından Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda 55 kiloda Adem Sarı, 80 kiloda Murat Sofuoğlu ve 85 kiloda Bedirhan Tefil üçüncülük elde ederek bronz madalyayla kürsüye çıktı.

madalya töreni ve yönetimin açıklamaları:

Sporcuların madalyaları, Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım tarafından takdim edildi. Takımın hazırlık sürecini yürüten Öğr. Gör. Onur Şipal yönetiminde atletlerin performansı kamp ve antrenmanların etkinliğini ortaya koydu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, sporcuları ve antrenör Şipal'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Elde edilen sonuçlar, üniversitenin boks programının yetenek havuzunu ve rekabetçi seviyesini gösterirken önümüzdeki yarışmalar için de umut verici bir işaret niteliğinde.

BAYÜ BOKS ŞAMPİYONASINDAN 4 MADALYAYLA DÖNDÜ

BAYÜ BOKS ŞAMPİYONASINDAN 4 MADALYAYLA DÖNDÜ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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