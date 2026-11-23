uğurlama töreni:

Bayburt'ta üniversite öğrenimi gören 40 öğretmen adayı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 30 Altı Gençlik Zirvesi-Eğitim ve Geleceğin Öğretmenleri programı için Ankara'ya uğurlandı. Uğurlama, Bayburt Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirildi ve gençler zirveye katılmak üzere yola çıktı.

zirvede hedeflenen kazanımlar:

Programda farklı üniversitelerden gelen öğretmen adayları, mesleki gelişimlerine katkı sunacak etkinliklere katılarak eğitim alanında yeni bakış açıları kazanacak. Zirvede düzenlenecek oturumlar ve atölyeler aracılığıyla katılımcılar, öğretim yöntemleri ve sınıf içi uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulunacak.

paylaşım ve ağ kurma fırsatı:

Buluşma, aday öğretmenlerin mesleki deneyimlerini zenginleştirmesi ve birbirleriyle iletişim kurarak fikir alışverişi yapması için bir platform sağlayacak. Etkinlikler, gençlerin hem teorik hem uygulamalı bakış açılarını genişletmeyi ve mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

BAYBURT'TAN 40 ÖĞRETMEN ADAYI ANKARA’DAKİ ZİRVEYE KATILACAK