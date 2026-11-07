Bayburtlu Zahit Çağlar bilek güreşinde iki madalya birden kazandı

dünya şampiyonasından iki madalya:

Bayburt Çelik Bilek Spor Kulübü sporcusu Zahit Çağlar, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 2026 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti. Kıdemli Genç Erkekler 90 kilogram kategorisinde mücadele eden Çağlar, sol kol müsabakalarını ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı; sağ kol müsabakalarında ise rakiplerini geride bırakarak altın madalya ile dünya şampiyonu oldu.

mücadele ve performans değerlendirmesi:

Her iki kolda farklı dinamiklerin devreye girdiği bu kategoride Çağlar'ın hem sol hem sağ kolda final seviyesinde yer alması, teknik beceri ve dayanıklılığının birleştiğini gösteriyor. Sol koldaki ikincilik, sporcunun rekabetçi düzeyini teyit ederken sağ koldaki şampiyonluk uluslararası arenadaki başarıyı perçinledi.

kulüp ve il müdürlüğünün açıklaması:

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, iki madalya kazanan Zahit Çağlar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kulübü ve yerel yönetim desteğinin sporcunun performansına katkı sağladığı vurgulanırken, elde edilen sonuçların Bayburt'ta bilek güreşi sporuna dikkat çekeceği belirtildi.

BAYBURTLU MİLLİ SPORCU BİLEK GÜREŞİNDE ÇİFTE MADALYA KAZANDI