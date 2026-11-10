Bayburt'ta 10 kasım anma töreni saray bahçesi'nde başladı

Bayburt'ta 10 Kasım anma töreni
Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende, Bayburt Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Katılımcılar anma töreninde bir araya geldi.
Sirenle başlayan anma:
Tören, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başladı; katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Kısa ve düzenli bir programla anma gerçekleşti.
Programın devamı:
Saray Bahçesi'ndeki törenden sonra anma programı, saat 10.00'da Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenecek etkinlikle devam edecek.
AYBURT’TA 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLADI
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