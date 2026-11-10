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Bayburt'ta 10 kasım anma töreni saray bahçesi'nde başladı

Bayburt'ta Saray Bahçesi'nde 10 Kasım töreni yapıldı; valilik, garnizon ve belediye çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Anma 10.00'de konferansta sürecek.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:38

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayburt'ta 10 kasım anma töreni saray bahçesi'nde başladı

Bayburt'ta 10 Kasım anma töreni

Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende, Bayburt Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Katılımcılar anma töreninde bir araya geldi.

Sirenle başlayan anma:

Tören, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başladı; katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Kısa ve düzenli bir programla anma gerçekleşti.

Programın devamı:

Saray Bahçesi'ndeki törenden sonra anma programı, saat 10.00'da Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenecek etkinlikle devam edecek.

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Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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