Bayburt'ta gül üretiminde yeni adım

Bayburt'ta tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve üreticilere yeni gelir kaynakları sağlamak amacıyla başlatılan alternatif ürün çalışmaları meyvesini vermeye başladı. İlk deneme başarılı olunca üreticiler alanda ölçek büyütmeye yöneldi.

ilk deneme ve hızlı genişleme:

Çalışmalar kapsamında Nişantaşı köyünde 1 dekarlık alanda yapılan ilk deneme başarılı sonuç verdi. Bu başarının ardından üretici Gürkan Yeneroğlu daha geniş ölçekli üretime geçerek 35 dekarlık alana gül dikimini gerçekleştirdi.

ekonomik potansiyel ve tesis planı:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Köse, gülün yalnızca çiçek olarak değil; gül esansı, gül yağı, gül suyu ve gül şerbeti gibi katma değeri yüksek ürünlerin ham maddesi olduğuna dikkat çekti.

Köse, gül yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte kurulması planlanan işleme tesisinin üretime doğrudan katkı sunacağını, bu tür yatırımların ürün çeşitliliğini artıracağını ve üreticilere yeni gelir kapıları açarak tarımsal üretimde katma değeri yükselteceğini vurguladı. Bölgedeki girişimlerin devam etmesi halinde gül tarımının Bayburt tarımına somut ekonomik katkılar sağlaması bekleniyor.

BAYBURT’TA ALTERNATİF ÜRÜN OLARAK GÜL YETİŞTİRİCİLİĞİNE BAŞLANDI