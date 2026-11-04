Bayburt'ta DENEYAP atölyesi velilerle teknoloji yol haritasını paylaştı

Bayburt Gençlik Merkezi velilere yeni dönem planını anlattı

Bayburt Gençlik Merkezi bünyesindeki DENEYAP Teknoloji Atölyesi yeni eğitim dönemi öncesinde velilere yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda atölye ekibi, öğrencilere sunulacak eğitim programları, yürütülecek projeler ve uygulanacak atölye çalışmaları hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Eğitim programları ve uygulamalı çalışmalar:

Toplantıda yeni dönemde öğrencilerin katılacağı eğitim içerikleri detaylandırıldı. Velilere, teknoloji odaklı derslerin yanı sıra proje tabanlı öğrenme ve uygulamalı atölye çalışmaları sayesinde öğrencilerin araştırma ve üretim süreçlerine aktif katılacağı vurgulandı. Atölye yetkilileri, programların öğrencilere pratik beceriler kazandırmayı ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Velilerle iletişim ve beklentiler:

Atölye ekibi velilerle bir araya gelerek dönem boyunca edinilecek deneyimler ve eğitim sürecinin işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yaptı. Toplantıda ayrıca veli beklentileri dinlendi, eğitimlerin uygulanma biçimi ve proje süreçlerindeki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Velilere, öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere atölye ile düzenli iletişim kanallarının açık tutulacağı bildirildi.

Genel değerlendirmede DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin öğrencilerin teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye, yenilikçi düşünme ve üretim süreçlerine katılmaya imkan sağlayan bir yapı olduğu vurgulandı. Yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerin, gençlerin teknik yetkinliklerinin yanında proje yönetimi ve ekip çalışması deneyimlerini de güçlendirmesi hedefleniyor.

BAYBURT’TA DENEYAP VELİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ