müsabaka özeti:

Bayburt’ta Okul Sporları Gençler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları, yeni spor salonunda oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Karşılaşmalarda takımlar şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti ve izleyiciler çekişmeli setlere tanıklık etti.

erkekler kategorisinde sonuçlar:

Erkekler kategorisinde Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Bayburt Lisesi ikinci, Bayburt Fen Lisesi ise üçüncü sırayı aldı.

kızlar kategorisinde sonuçlar:

Kızlar kategorisinde Milli İrade Anadolu Lisesi şampiyonluğu elde etti. Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ikinci, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Bayburt Fen Lisesi dördüncü oldu.

ödül töreni ve değerlendirme:

Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdim edilerek sporcular tebrik edildi. Organizasyon, yeni spor salonunun ev sahipliğinde tamamlandı ve okulların performansları değerlendirildi.

BAYBURT’TA GENÇLER VOLEYBOL İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI