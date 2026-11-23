Bayburt Devlet Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik hizmeti
Bayburt Devlet Hastanesi (BDH) bugün Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile İç Hastalıkları polikliniklerinde mesai dışı hizmet sunacak.
uzman hekimlerin çalışma saatleri:
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Baturalp Avcı, 17.00-21.00 saatleri arasında, İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Cansu Yazar ise 17.00-20.00 saatleri arasında hasta kabul edecek.
kayıt ve başvuru:
Her iki poliklinik için hasta kayıtları, hastanenin acil hasta kabul birimi üzerinden yapılacak.
BDH'DE MESAİ DIŞI İKİ POLİKLİNİK HİZMET VERECEK
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