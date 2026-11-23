Bayburt Devlet Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik hizmeti

Bayburt Devlet Hastanesi (BDH) bugün Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile İç Hastalıkları polikliniklerinde mesai dışı hizmet sunacak.

uzman hekimlerin çalışma saatleri:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Baturalp Avcı, 17.00-21.00 saatleri arasında, İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Cansu Yazar ise 17.00-20.00 saatleri arasında hasta kabul edecek.

kayıt ve başvuru:

Her iki poliklinik için hasta kayıtları, hastanenin acil hasta kabul birimi üzerinden yapılacak.

BDH'DE MESAİ DIŞI İKİ POLİKLİNİK HİZMET VERECEK